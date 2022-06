Basilicata: positivi/tamponi settimana in risalita al 19,10%, nessun decesso.

Come ogni lunedì, forniamo il dato aggregato dell’intera settimana terminata ieri, relativa all’incidenza dei nuovi positivi riscontrati sui tamponi processati, non prima di aver preso nota che non vi è alcun decesso.

E, dopo l’aggiunta dei dati riferiti alla giornata di ieri sulla scorta del report odierno (Task Force Coronavirus bollettino del 6 giugno 2022), si registra una incidenza del 19,10% rispetto al precedente 18,64%. Dunque un dato in controtendenza rispetto alle ultime sei settimane, tutte segnate da un dato in continua discesa dal 24,62% della settimana 14/3-20/3/2022.

Un risultato figlio di una settimana di dati altalenanti circa la incidenza dei positivi sui tamponi processati giornalmente. Infatti, anche dall’esame dei 462 tamponi processati nella giornata di ieri sono stati rilevati 96 positivi (91 i residenti) pari ad una incidenza del 20,78%, superiore al 19,63% del giorno precedente e al dato aggregato della settimana scorsa che è stato del 18,64%.

Oscillano, di poco, anche i ricoveri totali che risalgono da 45 a 48 (30 al San Carlo e 18 al Madonna delle Grazie, di cui sempre nessuno in terapia intensiva.

I 91 nuovi casi residenti (54 nel potentino e 37 nel materano) sono stati riscontrati principalmente nei comuni di: Potenza (15), Matera (15), poi in altre comunità con numeri minori come da elenco che è consultabile nel report di cui al link iniziale.

Il lavoro di revisione e riallineamento dei dati nella piattaforma Covid-19 regionale, continua a far emergere anche oggi altre 296 guarigioni relative al periodo antecedente, oltre alle 177 guarigioni di giornata, con il totale dei positivi in regione che scende ancora: da 17.870 a 17.488.