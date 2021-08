L’ultimo bollettino del ministero della salute relativo a ieri, secondo ferragosto ai tempi del covid, registra 5.664 nuovi contagi e 19 morti covid, con il tasso di positività che si attesta al 3,5% e un aumento dei ricoveri sia nei reparti ordinari che in quelli di terapia intensiva. Nel mentre in Italia -a questa mattina- sono poco più di 35 milioni e mezzo i vaccinati con due dosi (65,84%) e parte, da oggi, anche la campagna di vaccinazione di massa senza prenotazione per i 12-18enni.

Per la stessa giornata, in Basilicata “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 15 luglio, sono state effettuate 2.706 vaccinazioni. A ieri sono 378.219 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (68,4 per cento) e 295.288 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (53,4 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 673.507 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 53 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 2 relativi a residenti in Basilicata sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 8 guarigioni di residenti in Basilicata.”

Nel contempo la Regione ha pubblicato anche le tabelle cumulative dei dati relativi a sabato e domenica appena trascorsi, da cui si apprende, inoltre, che ci sono stati altri 60 positivi riscontrati tra i tamponi di sabato, con i ricoveri totali che salgono dai 32 di venerdì ai 36 attuali, mentre quelli in terapia intensiva passano da 1 a 2.

Come ogni lunedì forniamo anche il dato aggregato dell’incidenza dei positivi sui tamponi processati relativi all’intera settimana appena conclusa che è è stato del 6,56%, in lieve discesa rispetto al 6,66% di quella precedente, con il totale dei positivi in Basilicata (anche tenuto conto delle 17 ulteriori guarigioni) che sale a 1.121.

I nuovi casi riguardano: Lauria (8), Bella (7), Atella e Senise (6), Rotonda (5), poi altri comuni (come da elenco nella tabella sottostante) con meno casi. tra cui Potenza e Matera con uno.