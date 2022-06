Basilicata: positivi/tamponi settimana balzo al 28,83%, 2 i decessi.

Con i dati di domenica contenuti nel report odierno della task force regionale (Task Force Coronavirus bollettino del 20 giugno 2022) possiamo fornire -come ogni lunedì- il dato aggregato -riferito all’intera settimana appena conclusa- relativo all’incidenza dei positivi riscontrati in questi sette giorni (1.865) sui tamponi processati (6.598) e che è risultato essere schizzato su al 28,83%%. Un dato ancora in forte crescita rispetto a quelli delle tre settimane precedenti, che rispettivamente sono stati 21,52%, prima del 19,10% e prima ancora del 18,64%.

Lo stesso report riferisce di due decessi, ambedue avvenuti nel reparto di malattie infettive dell’Ospedale San Carlo di Potenza. Due uomini, uno di Lavello (classe 1930) e l’altro di Nemoli (classe 1935).

I ricoveri ospedalieri totali passano da 36 a 35 (20 al San Carlo e 15 al Madonna delle grazie), sempre nessuno dei quali in terapia intensiva.

Sono stati 628 i tamponi processati nella giornata di domenica e tra gli stessi ne sono stati riscontrati236 positivi (di cui 224 residenti). Questi ultimi (154 nel potentino e 70 nel materano) sono stati riscontrati a: Potenza (42), Matera (29), poi in altre comunità con numeri inferiori.

Considerati i nuovi positivi e tenuto conto dei 137 guariti di giornata, oltre 339 relativi a periodi precedenti e frutto del lavoro di ricalcolo dei dati in piattaforma covid19, nonchè dei due decessi, il totale dei positivi in regione scende da 11.786 a 11.532. La revisione in corso ha finalmente portato la nostra regione a perdere finalmente il primato della tabelle giornaliere di GIMBE sui positivi ogni 100 mila abitanti che ora la vede dopo il Lazio:

Ma il covid19 è oramai come l’influenza, come si sente, oramai, dire in questi giorni? “Il Covid-19 è Covid-19 e l’influenza è influenza. Non sono uguali. Il carico di malattia e l’impatto sulle strutture sanitarie causato dall’ondata di Omicron lo scorso inverno è stato maggiore di quello causato da una stagione influenzale. In più non conosciamo ancora il carico dovuto al Long Covid. Quindi meglio non confondere le due patologie» è quanto spiega in proposito l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene all’Università del Salento.

E per quanto riguarda le spinte a “normalizzare” anche sulle cautele per le persone positive al Sars-CoV-2, l’epidemiologo chiarisce: «Anche con l’influenza non si va a lavorare. Esiste l’isolamento domiciliare, anche se non formalizzato. Sicuramente con Omicron le regole dell’isolamento dei positivi asintomatici andranno riviste ma guai a pensare che un portatore di virus possa liberamente andare in giro a diffonderlo. Non va bene per l’influenza, ancor meno per il Covid-19».