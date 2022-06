Basilicata: positivi/tamponi settimana balza al 34%.

E’ balzato al 33,94% il dato aggregato dei positivi (2.879) riscontrati sui tamponi processati nei sette giorni precedenti (8.497) che forniamo ogni lunedì. Una impennata dopo altre quattro settimane di crescita inesorabile: 28,83% l’ultima e prima ancora 21,52%, 19,10%, 18,64%. Indice di una alta diffusione delle infezioni che, tenuto conto della situazione di tanti che non risultano censiti, è comunque sottostimata: i positivi in circolazione sono molto di più. Cosa che non crea più allarme e che richiede magari qualche attenzione in più -specie rispetto al contatto con i più fragili- essendo lasciato tutto al buon senso di ognuno. Magari seguendo i consigli forniti in proposito (https://giornalemio.it/salute-e-benessere/omicron5-come-difenderci-dalla-nuova-variante-i-consigli-per-lestate-di-espedito-moliterni/).

Questo è quanto emerge dopo aver preso atto del report odierno della task force regionale (Task Force Coronavirus bollettino del 27 giugno 2022) che non vi sono stati decessi, ma un ulteriore incremento dei ricoveri che solo questa settimana sono passati da 40 a 51.

Ricoveri, dunque, che ieri erano 49 e che ora passano a 51 (32 al San Carlo e 19 al Madonna delle grazie) di cui sempre uno in terapia intensiva nel nosocomio di Potenza.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, ne sono stati riscontrati altri 281 su 810 tamponi processati nella giornata di ieri. Dei 279 residenti (179 nel potentino e 100 nel materano) sono stati riscontrati a: Potenza (54), Matera (52), Pisticci e Melfi (12), poi in altre comunità con numeri inferiori.

Il lavoro di ricalcolo dei dati in piattaforma covid19 oggi fornisce altri 1.127 guariti relativi a periodi precedenti non contabilizzati che aggiunti ai guariti di giornata (198) e tenuto conto dei nuovi positivi, fa crollare il totale dei positivi in regione scende da 10.178 a 9.132.

Con questo calo verticale, migliora anche la posizione dela Basilicata in questa graduatoria redatta giornalmente da GIMBE , circa i positivi presenti in regione ogni 100 mila abitanti che solo pochi giorni fa ci vedeva ancora tristemente primi: