Basilicata: positivi/tamponi settimana ancora in risalita al 27,42%, ma ricoveri stabili e nessun decesso.

Eccoci, come ogni lunedì, a fare il punto sull’andamento della pandemia in Basilicata nei sette giorni precedenti, con riferimento ai bollettini nel frattempo emessi dalla task force regionale.

Nella settimana appena conclusa (22/8-28/8) -come in quella precedente- non vi è stato alcun decesso, mentre sono stati riscontrati in totale 2.152 (1.827 nei sette giorni precedenti) nuovi positivi, su 7.673 (erano 6.914) tamponi processati, con una incidenza del 27,42%, ancora in risalita rispetto al 26,08% dei sette giorni precedenti e al 22,93 % di quelli ancora prima.

Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri che, domenica scorsa erano 41 (19 al San Carlo e 22 al Madonna delle Grazie) e due in terapia intensiva a Potenza, ora risultano essere sempre in totale 41 (21 al San Carlo e 20 al Madonna delle Grazie) con sempre 2 in TI ma a Matera.

Tenuto conto dei nuovi positivi residenti riscontrati nel periodo, che sono stati 1.977 ( 1.464 nel potentino e 513 nel materano), dei 1.899 guariti di giornata, nonché dei 908 guariti riferiti a periodi precedenti e solo ora contabilizzati, il totale dei positivi in regione scende ulteriormente da 8.101 di sette giorni fa agli 7.271 odierni.

Situazione che colloca, ora, di poco la Basilicata sopra la media nazionale relativa ai positivi ogni 100 mila abitanti redatta da GIMBE:

Infine, sabato sono state rese note anche le vaccinazioni effettuate nel periodo 20-26 agosto, che in totale sono state 999 (in risalita rispetto ai 550 della settimana precedente. A seguire il dettaglio:

