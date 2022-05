Scende, ma lentamente, il dato positivi/tamponi settimanale che forniamo ogni lunedì dopo aver inserito i dati del report odierno relativi a domenica 29 maggio (Task Force Coronavirus bollettino del 30 maggio 2022). Infatti, il dato di questa settimana è del 18,64%, inferiore al 19,09% della settimana precedente. Un dato simile non si registrava dalla prima settimana di marzo.

Epperò ci si aspettava qualcosina in meno, ma i dati giornalieri della settimana invece di chiudere in bellezza (20,93% lunedì e via via a scendere sino al 13,87% di sabato) i positivi registrati ieri domenica sono stati numericamente quasi identici al venerdì, ma su meno della metà dei tamponi processati. E dunque con una incidenza del 28,67%. In dettaglio sono stati riscontrati 119 positivi (118 residenti) su 415 tamponi processati con la percentuale di incidenza di cui prima.

In compenso anche il report odierno non riporta decessi e c’è una ridiscesa dei ricoveri totali che da 74 scendono a 66 (45 al San Carlo e 21 al Madonna delle Grazie), tra cui sempre con un solo positivo a Potenza.

I 118 nuovi casi residenti (54 nel potentino e 64 nel materano) sono stati riscontrati principalmente nei comuni di: Tricarico (29), Potenza (13), Matera (13), Irsina (7), poi in altre comunità con numeri minori come da elenco che è consultabile nel report di cui al link iniziale.

Continua il work in progress della revisione e il riallineamento dei dati nella piattaforma Covid-19 regionale che fa registrare, con il bollettino odierno, 270 guarigioni relative al periodo antecedente oltre alle 142 guarigioni di giornata che fa scendere il totale dei positivi in regione da 22.763 a 22.469.

Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, intervenendo in una trasmissione di Radio Cusano Campus ha osservato che: “La situazione Covid sta cominciando ad andare per il meglio. Appena arriva l’estate il virus abbassa la testa e circola di meno. Per la prima volta si vede un sostenuto calo di tutti gli indicatori clinici. Stanno scendendo anche i decessi. Sicuramente siamo verso una fase di discesa tipica del periodo primavera-estate. L’unica incognita potrebbe essere l’impatto delle sottovarianti di Omicron che ancora circolano poco in Italia, ma che stanno riaumentando in maniera importanti il tasso di reinfezioni. Questo è legato al fatto che le subvarianti eludono la risposta immunitaria. Altra incognita è valutare la durata del vaccino e farlo con anticipo. Ci dobbiamo preparare perchè in autunno saremo in piena campagna elettorale. Si rischia di far diventare le decisioni della pandemia elemento di campagna elettorale delle forze politiche, l’altro rischio è quello della distrazione“.

Nel contempo, ha rilevato che: “con le quarte dose negli over 80 stiamo andando molto lentamente, la copertura del vaccino nei confronti della malattia grave sta calando e questo comporta purtroppo dei decessi. Al momento in Italia è stata fatta la scelta di vaccinare le persone più a rischio. La mia impressione è che sotto i 50 anni un’ulteriore dose al momento potrebbe non essere necessaria“.