In Basilicata, l’incidenza dei positivi/sui tamponi dell’intera settimana appena conclusa che forniamo ogni lunedì, è dell’8,75%, sempre in risalita rispetto al 7,10% % della settimana precedente e al 4,73% di quella ancora prima. Inoltre, a fronte di un incremento dei tamponi processati (8.254 rispetto a 5.615), si riscontra un quasi nuovo raddoppio dei positivi residenti riscontrati (771 rispetto a 439 della settimana precedente) come era successo con la settimana ancora precedente quando furono 268.

C’è anche un lieve aumento dei ricoveri (di due unità) ma, in compenso, non ve ne sono più in terapia intensiva. Essi sono attualmente equamente ripartiti tra i due ospedali (14 al San Carlo e 16 al Madonna delle Grazie).

Matera anche questo fine settimana fa registrare un significativo numero di positivi come accade ormai da giorni, ma è così in tutta la regione (vedi Trecchina) dove si segnalano grandi e piccoli focolai che stanno contribuendo ad incrementare velocemente il numero totale dei contagiati che viaggia velocemente verso i 2000.

Nel frattempo è iniziata la vaccinazione dei più piccoli (https://giornalemio.it/cronaca/iniziata-tra-palloncini-babbo-natale-e-clown-la-vaccinazione-dei-piu-piccoli/) e c’è chi a fronte di questa situazione che sembra sfuggire di mano, dal “fronte” degli ospedali ci dispensa consigli di buon senso, come il pneumologo materano Giuliano Montemurro (https://giornalemio.it/salute-e-benessere/sul-covid-i-consigli-di-buon-senso-di-un-pneumologo-materano-che-lavora-a-roma/) che opera in un ospedale della capitale.

Ma ecco gli altri dati in sintesi di questo fine settimana in regione:

i ricoveri totali, rispetto a venerdì, salgono da 30 a 32 (16 a Potenza e 16 a Matera) ma non c’è più nessuno ricoverato in terapia intensiva;

il totale dei positivi in regione ch e, tenuto conto dei 127 nuovi casi e delle 37 guarigioni del fine settimana, sale da 1.801 a 1.897;

e, tenuto conto dei 127 nuovi casi e delle 37 guarigioni del fine settimana, il totale dei positivi residenti riscontrati nella settimana appena conclusa è stato di 771 a fronte dei 439 della settimana precedente, con un significativo aumento anche dei tamponi processati: 8.254 rispetto ai 5.615 della settimana precedente.

Ecco a seguire il comunicato ufficiale riferito alla sola giornata di ieri, mentre le tabelle riepilogative dei dati di sabato e domenica non sono ancora disponibili e le pubblicheremo a seguire in serata appena disponibili (da esse si rileverà anche il dettagli dei nuovi contagi comune per comune):

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 19 dicembre, sono state effettuate 2.445 vaccinazioni. A ieri sono 443.045 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (80.1 per cento), 410.527 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (74,2 per cento) e 122.812 quelli che hanno ricevuto la terza dose (22,2 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 976.384 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 32 le persone ricoverate (16 nell’ospedale San Carlo di Potenza e 16 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Nessun paziente al momento si trova nei reparti di terapia intensiva).

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 248 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 3 (relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 16 guarigioni, tutte riferite a residenti in Basilicata.”

============&&&&&===============

…..ed ecco le tabelle cumulative dei dati di sabato e domenica rese note nel tardo pomeriggio da cui emergono:

la triste novità, non riportata nel primo comunicato che avete letto prima, di due decessi (uno di Lauria ed uno di Montescaglioso);

che i nuovi casi riguardano: ancora Matera (26), Trecchina (30), Senise (14), Policoro (6), Tursi e Melfi (5), poi via via altri Comuni con meno positivi, tra cui Potenza (2).

(NB. dal 12 novembre scorso il totale dei positivi riportato sulle tabelle della regione è inferiore di uno rispetto al nostro che calcoliamo giornalmente in base ai dati ufficiali pubblicati senza che venga fornita una spiegazione. L’11 novembre i dati combaciavano in 895. Il giorno dopo vi sono stati 30 nuovi casi e 5 guarigioni. 895+30-5=920, mentre sulle tabelle di quel giorno veniva riportato 919. Da allora continua ad esserci questa discrasia che si è ampliata il 6-12-2021 a 3 unità (Eppure venerdì il dato della regione era 1.156 + 63 – 37 del fine settimana, sarebbero 1.182 e non 1.180 come riportato in tabella). Il 7-12-2021 la differenza aumenta ancora perchè dal calcolo che ognuno può fare risultano 1.217, mentre sulla tabella trovate 1.209. Un dato incongruo anche rispetto al dato riportato in tabella ieri che era 1.180. Infatti: 1.180 +52-18=1.214). Anche oggi 20-12-2021 si registra un’altra incongruenza. Se ai 1.801 riportati venerdì si aggiungono i 127 nuovi casi del fine settimana e si sottraggono i 37 guariti ed i 2 decessi si ottiene 1.889. Invece, come potete vedere in tabella trovate 1.891. Continua il mistero dei numeri ballerini.