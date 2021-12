E dopo quanto anticipato nell’articolo di ieri sera ( https://giornalemio.it/cronaca/in-basilicata-la-situazione-peggiora-aumentano-contagi-e-ricoveri/) ecco i dati ufficiali pubblicati oggi dalla task force regionale assemblati e riferiti alle giornate del 24-25 e 26 dicembre che confermano per intero l’aggravarsi della situazione di diffusione del contagio che avevamo rilevato.

Situazione che ha per altro determinato la effettuazione della conferenza on line avvenuta questa mattina tra il Presidente della Regione Vito Bardi e gli amministratori della Città dei Sassi per convenire sul da farsi (https://giornalemio.it/cronaca/situazione-critica-a-matera-possibilia-breve-nuove-restrizioni/) (https://giornalemio.it/cronaca/questa-mattina-svolto-incontro-su-covid-regione-comune-di-matera/).

Dunque, in questa tre giorni, in Basilicata si sono registrati 372 nuovi positivi (66 dei quali riferiti solo a Matera) che hanno portato il totale dei positivi della settimana a 1.206 rispetto ai 771 di quella precedente e ai 439 di quella prima ancora, con il totale dei positivi attuali in regione che supera i 2.800.

I ricoveri ospedalieri in questi tre giorni sono saliti da 42 a 52 (27 al San Carlo e 25 al Madonna delle Grazie di cui un o in terapia intensiva.

Come ogni lunedì forniamo anche l’incidenza dei positivi sui tamponi dell’intera settimana che è stata dell’11,58% rispetto all’8,75% di quella precedente.

A ecco gli altri dati in sintesi:

il totale dei positivi residenti riscontrati nella settimana appena conclusa è stato di 1.206 (281 solo a Matera) a fronte dei 771 della settimana precedente, con un significativo aumento anche dei tamponi processati: 10.794 rispetto ai 8.254 della settimana precedente ;

della settimana precedente, con un significativo aumento anche dei ; i ricoveri totali, come dicevamo, salgono -rispetto a giovedì scorso- da 42 a 52 , con un paziente in terapia intensiva nell’ospedale di Matera;

, con un paziente in terapia intensiva nell’ospedale di Matera; il totale dei positivi in regione che, tenuto conto dei 272 nuovi casi, delle 54 guarigioni e di un decesso dei tre giorni, sale da 2.540 a 2.858;

che, tenuto conto dei 272 nuovi casi, delle 54 guarigioni e di un decesso dei tre giorni, i nuovi casi riguardano: Matera (66), Lavello (43), Lauria (28), Melfi (26), Potenza (17), poi (come da elenco completo sottostante) altri comuni con meno postivi riscontrati.

Ed ecco a seguire il comunicato ufficiale riferito alla sola giornata di ieri e le tabelle riepilogative dei dati riferiti alle giornate del 24-25 e 26 dicembre :

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 26 dicembre, sono state effettuate 51 vaccinazioni.

A ieri sono 443.515 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (80,2 per cento) e 411.531 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (74,4 per cento) e 138.726 quelli che hanno ricevuto la terza dose (25,1 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 993.772 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 52 le persone ricoverate: 27 nell’ospedale San Carlo di Potenza; 25 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, delle quali una ricoverata nel reparto di terapia intensiva Covid.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 621 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 88 (e tra questi 82 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 45 guarigioni, di cui 44 relative a residenti in Basilicata.”