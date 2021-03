Sono davvero pochissimi i tamponi processati nella giornata di ieri 7 marzo 2021 oggetto del report odierno della task force, che pur determinando un abbassamento di giornata del rapporto positivi/tamponi, conferma una situazione di contagio che procede e non si arresta con un rapporto positivi/tamponi medio dell’intera settimana appena conclusa che sale al 9,54% (la settimana scorsa è stato dell’8,76%) e con una impennata dei ricoveri che da 113 salgono a 124.

Dunque su 420 tamponi molecolari processati sono stati riscontrati 30 positivi (di cui 27 residenti) pari ad un incidenza 7,14% , in linea con il dato nazionale che oggi è del 7,65%.

I nuovi positivi di oggi riguardano Sant’Arcangelo (6 casi), Matera (3) , Irsina (3) e poi via via altri comuni con numeri più bassi.

Come ogni fine settimana forniamo l’incidenza media dei casi positivi sui tamponi effettuati che è -come dicevamo- del 9,54% in crescita rispetto alle due settimane precedenti, con valori rispettivamente dell’8,76% e 8,42%.

Anche oggi c’è purtroppo un decesso, mentre i ricoveri totali subiscono un aumento da 113 a 124 e quelli in terapia intensiva che da 12 salgono a 13 (5 Pz, 8 Mt).

Infine, i guariti sono ben 37 i guariti della giornata (35 i residenti), mentre continuano ancora a rispuntare guariti in precedenza e non ancora contabilizzati che vengono oggi (è il quarto giorno) segnalati in ben 97, con il totale dei positivi in Basilicata che -per questo- scende a 3.458.

Ma ecco i dati come comunicati ufficialmente in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 08 marzo 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 07 marzo 2021

Tamponi molecolari totali n. 250.446

Tamponi totali negativi n. 231.447

Persone testate n. 153.154

Tamponi molecolari di giornata n. 420

Test antigenici totali 11.326

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 30

Tamponi negativi n. 390

RICOVERATI N. 124

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 32

Pneumologia n. 20

Medicina d’Urgenza n. 10

Terapia Intensiva n. 05

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 37

Pneumologia n. 12

Terapia Intensiva n. 08

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 37

DECESSI TOTALI N. 1

Deceduti Residenti n. 01

• Potenza

POSITIVI TOTALI N. 30

Residenti: n. 27

N. Comune

1 Banzi

1 Brienza

1 Ferrandina (domiciliato a Matera)

1 Francavilla in Sinni (domiciliato a Policoro)

2 Garaguso

3 Irsina

3 Matera

1 Moliterno

1 Muro Lucano

1 Policoro

1 Potenza

2 Rotondella (n. 1 domiciliato a Policoro)

6 Sant’Arcangelo

1 Tricarico

2 Tursi

Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 01

N. Regione/ Stato estero

1 Emilia Romagna (domiciliato a Tursi)

Non residenti ed in isolamento in altra Regione: n. 02

N. Regione/ Stato estero

1 Campania

1 Puglia

GUARITI TOTALI N. 37

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 35

N. Comune

1 Abriola

3 Acerenza

4 Genzano di Lucania

3 Irsina

4 Matera

5 Melfi

1 Palazzo san Gervasio

1 Potenza

2 Rotondella

2 Tolve

9 Venosa

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata n. 02

N. Regione/Stato estero

1 Nigeria (domiciliato a Matera)

1 Venezuela (domiciliato a Matera)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 3.458

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 3.334

DECEDUTI RESIDENTI N. 367

GUARITI RESIDENTI N. 12.349

Note:

A seguito di verifica e riallineamento tra piattaforme Covid-19 della Regione Basilicata e dell’Istituto Superiore di Sanità, si registrano, con il bollettino odierno, n. 97 guarigioni relative al periodo antecedente. Trattasi di soggetti già dichiarati guariti, nei tempi e nelle modalità previste dalle vigenti circolari ministeriali, dai servizi delle Aziende Sanitarie territorialmente competenti.

Alle 97 guarigioni dovute a riallineamento, si sommano n. 35 guarigioni odierne in soggetti residenti, per un totale di n. 132 guarigioni.