L’Azienda sanitaria di Matera in accordo con la Regione Basilicata ha avviato la campagna vaccinale dedicata agli utenti della fascia di età 60-69 anni.

“Le vaccinazioni si svolgeranno presso la Tenda del Qatar adiacente l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, dal 10 al 22 agosto dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Verrà somministrato, nel rispetto delle prescrizioni/limitazioni previste dalla vigente normativa, il vaccino monodose “Janssen – Johnson&Johnson”.

Tramite il “Portale delle prenotazioni della Regione Basilicata” l’utente potrà raggiungere il seguente link https://prenota.sanita.basilicata.it su cui sarà resa disponibile la nuova funzionalità di prenotazione della presente campagna vaccinale a partire dalle ore 17.00 di oggi pomeriggio fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Possono prenotarsi anche coloro che hanno già una prenotazione sulla Piattaforma di Poste Italiane in data successiva al 9 agosto 2021.

In sede di prenotazione sarà possibile scaricare la modulistica da compilare e consegnare presso il punto vaccinale di prenotazione.”

Nel mentre “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 8 agosto, sono state effettuate 3.672 vaccinazioni. A ieri sono 367.559 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (66,4 per cento) e 279.913 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (50,6 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 647.472 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 276 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 21 (tutti residenti in Basilicata) sono risultati positivi.

Nella stessa giornata sono state registrate 6 guarigioni, tutte di residenti in Basilicata.”

Nel contempo la Regione ha pubblicato anche le tabelle cumulative dei dati relativi a sabato e domenica appena trascorsi, da cui si apprende, inoltre, che ci sono stati altri 21 positivi riscontrati tra i tamponi di sabato, con i ricoveri totali che salgono dai 23 di venerdì ai 25 attuali, mentre quelli in terapia intensiva che da 2 si riducono a 1.

Come ogni lunedì registriamo anche l’incidenza dei positivi sui tamponi processati relativi all’intera settimana appena conclusa che è in salita al 6,66% rispetto al 4,81% di quella precedente, con il totale dei positivi in Basilicata (anche tenuto conto delle 16 ulteriori guarigioni) che sale a 927.

I nuovi 42 casi riguardano: Potenza (7), Bernalda e Muro Lucano (6), Matera e Bella (3), poi altri comuni (come da elenco nella tabella sottostante) con meno casi.