Entro la prima metà di ottobre il governo dovrebbe decidere in merito alla introduzione dell’obbligo vaccinale. Tutto sembra dipende dall’andamento della campagna di immunizzazione e dai numeri del contagio che, con il rientro a scuole e la ripresa della attività, potrebbero risalire. Anche secondo l’ex direttore esecutivo dell’Ema Guido Rasi sarà importante raggiungere la vaccinazione di tutte le classi di età, altrimenti “bisognerà andare a soluzione drastiche: l’obbligo”.

Mentre Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, nel primo giorno del rientro a scuola in 10 regioni afferma: “Dispiace che il nuovo anno scolastico riparta con i problemi di sempre: le classi pollaio, la ventilazione, i trasporti. L’unica vera novità rispetto all’anno scorso è che disponiamo dei vaccini, ma sono disponibili solo per la fascia 12-19 e ad oggi in quella fascia c’è più di un terzo di studenti che non ha fatto neanche la prima dose. È fondamentale che accanto alla copertura vaccinale vengano messe in campo le altre strategie: distanziamento, mascherina e gli screening periodici per identificare eventuali focolai di infezione“.

E sul fronte della campagna di vaccinazione, finora (dati aggiornati a questa mattina ore 6,13) sono 39.920.909 le persone che in Italia hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 73,91 % della popolazione over 12.

Per quanto riguarda la Basilicata, le persone con vaccinazione completa sono al 62,2% e non sembra si riesca a correre di piu per avvicinarsi alla % nazionale. Inoltre, come ogni lunedì, forniamo l’incidenza dei positivi sui tamponi processati in regione nell’intera settimana che è del 5,30%, quasi uguale al 5,12% della settimana precedente.

Dai dati del weekend aggregati nelle tabelle sottostanti si rileva che anche i ricoveri rimangono stabili a 53, gli stessi di venerdì, così come quelli in terapia intensiva che rimangono 4 (tutti al San Carlo, di cui 3 non vaccinati).

Dunque, nel comunicato mattutino si legge : “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 12 settembre, sono state effettuate 1.752 vaccinazioni. A ieri sono 410.894 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (74,3 per cento) e 344.199 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (62.2 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 755.093 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 155 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 6 (e tra questi 5 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 31 guarigioni (di cui 29 relative residenti in Basilicata).”

Inoltre, dalle tabelle cumulative dei dati relativi a sabato e domenica, si apprende -inoltre- che ci sono stati altri 42 positivi riscontrati tra i tamponi di sabato, mentre i guariti totali del sabato/domenica sono 89 che fanno calare a 1.277 i positivi attuali in regione.

I nuovi casi riguardano: Matera (7), Rotonda (6), Melfi e Venosa (5), poi altri comuni (come da elenco nella 3^ tabella sottostante) con meno casi tra cui Potenza con 1.