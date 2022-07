Basilicata: positivi/tamponi settimana al 39,85% e ricoveri che salgono a 88 (42Pz,46aMt). 3 i decessi.

Come ogni lunedì forniamo il dato aggregato del rapporto positivi/tamponi nella nostra regione relativo alla settimana che si è conclusa ieri, tenuto conto anche di quanto riferito dal report odierno (Bollettino task force coronavirus Basilicata del 11-7-2022), e che è del 39,85%, rispetto al 38,73% di quella precedente. Una crescita inferiore a quanto si temeva tenuto conto che durante la settimana che si è chiusa, nella giornata di martedì si è toccato l’apice del 45,12% dei positivi riscontrati sui tamponi processati nella stessa giornata. Una settimana che ha visto crescere in modo esponenziale sia i tamponi effettuati (17.097, rispetto agli 11.790 della settimana precedente) che i positivi emersi (6.894, rispetto ai 4.312 dei sette giorni precedenti).

Il report riferisce anche di tre decessi, di cui uno non residente in regione (un pugliese, classe 1949, deceduto nell’ospedale di Matera), un uomo di Francavilla in Sinni (classe 1943) ed un altro di Muro Lucano (classe 1934).

Ma c’è anche una forte risalita di ricoveri che salgono da 77 a 88 (42 al San Carlo e 46 al Madonna delle Grazie) dei quali due nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale materano.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, essi sono stati 558 su 1.605 tamponi processati nella giornata di ieri con una incidenza del 34,77%. Dei 534 nuovi positivi residenti (288 nel potentino e 246 nel materano) ne sono stati riscontrati: 118 a Matera, 72 a Potenza, 32 a Venosa, 24 a Pisticci, poi in altre comunità con numeri inferiori.

Oggi, pur considerando i 199 guariti di giornata e i 62 relativi a periodi precedenti, nonchè i due decessi, dato il permanere di alto numero di nuovi casi, il totale dei positivi in regione -come anticipavamo ieri- supera la soglia dei 13mila, variando da 12.998 a 13.269.

Intanto, con il via libera di Ecdc ed Ema alla somministrazione della quarta dose anche alle persone sopra i 60 anni, il ministro della salute Speranza ha dichiarato che: “Già nella giornata di oggi adegueremo le nostre linee guida, circolari e indicazioni a questa determinazione. Apriremo immediatamente sui nostri territori la somministrazione della quarta dose anche alle persone sopra i 60 anni“.

Con le regioni che si preparano alla riapertura degli hub per ripartire con una nuova fase della campagna vaccinale. E dunque anche in Basilicata Protezione Civile e Aziende Sanitarie Lucane si preparano a rivedere l’organizzazione degli hub vaccinali. Centri che, si specifica alla Protezio0ne civile: “non hanno mai chiuso i battenti o interrotto il tracciamento e che, negli ultimi giorni, hanno intensificato tamponi e vaccinazioni”, con questo secondo booster agli ultrasessantenni che potrebbe essere somministrato da subito. Ma rimane sullo sfondo la questione connessa sia ai tempi di somministrazione alle persone infettate e guarite che a quale siero somministrare tenuto conto delle varianti Omicron intervenute e gli aggiornamenti già annunciati dalle case produttrici.

Moderna, ad esempio, proprio oggi in una nota ha reso noto i nuovi dati clinici sul candidato booster bivalente anti-Omicron (BA.1) che mostrano come “una dose di 50 microgrammi suscita risposte anticorpali significativamente più elevate contro le sottovarianti Omicron 4 e 5, responsabili delle attuali ondate in diversi Paesi e, secondo le previsioni, in procinto di diventare dominanti in Ue.” Tali risultati sarebbero stati registrati un mese dopo la somministrazione del candidato booster (mRNA-1273.214) in partecipanti al trial precedentemente vaccinati e sottoposti a primo richiamo. “Le risposte in termini di anticorpi neutralizzanti contro BA.4 e BA.5 sono state superiori rispetto al richiamo attualmente autorizzato“, spiega Moderna, “indipendentemente dall’aver avuto o meno una precedente infezione o dall’età.”