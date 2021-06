E’ vero che oramai siamo in zona bianca e chi s’è visto s’è visto ma, se proprio l’informazione regionale deve continuare a fornire dati sull’andamento dei contagi, che li fornisca precisi, considerato anche che la stessa è oramai ridotta all’osso. E così, giunti al lunedì, ecco il canonico comunicato cumulativo del sabato e della domenica che pubblichiamo a seguire, consegnarci altre perle del pessimo rapporto che ha con i numeri chi lo redige.

Infatti, nella prima tabella i “positivi attuali” vengono indicati in 1.233, mentre nella terza successiva risalgono a 1.795. Ma il guaio è che nessuno di questi due numeri è quello giusto perché (se tutti i numeri sino ad ora comunicati sono veri) i positivi attuali sono per l’esattezza 1.717.

Insomma ci sono centinaia di positivi che si perdono per strada. Ma era già capitato nel a gennaio scorso quando se ne erano persi altri 328 per tre giorni, fino a quando il quarto giorno se ne accorsero e corressero. I conteggi dell’episodio di allora e di quello attuale li ritrovate nella nostra tabella che riportiamo qui sotto:

Comunque, tornando ai dati, comunicati si rileva che sugli 832 tamponi processati in questo fine settimana (19 e 20 giugno 2021) 40 sono i positivi riscontrati, i ricoveri totali rimangono fermi a 33 sempre senza alcun caso in terapia intensiva, ma con un decesso a Rionero in Vulture.

Come ogni lunedì forniamo l’incidenza media dei positivi sui tamponi processati che è stata del 2,82%, mentre la settimana precedenza era stata del 3,98%.

I nuovi casi riguardano : Bella (12), Paterno (6), Pisticci (5), e poi via via altri comuni con numeri inferiori. A Potenza si registrano 2 casi, nessuno a Matera.

Sul fronte vaccinale il 26,4% ha ricevuto la vaccinazione completa, mentre sono il 49,1% che hanno ricevuto una sola dose.