Nel mentre nel resto del mondo la situazione covid non sembra procedere altrettanto bene che in Italia, Gianni Rezza, direttore della Prevenzione del ministero della Salute sostiene che: “Cosa succederà questo inverno con il Covid dipende da diversi fattori ma in particolar modo dalla copertura vaccinale: per tenere sotto controllo il virus, con un R0 che si assesta tra 5-6, dobbiamo raggiungere probabilmente la soglia del 90%“. Per Rezza da noi la situazione è buona “ma non ottimale perché abbiamo ancora alcuni casi e tra 30-40 morti al giorno. Siamo tra i Paesi con l’incidenza più bassa in Europa e nel mondo, grazie alla campagna di vaccinazione e all’uso della mascherina al chiuso“.

Venendo alla Basilicata, come ogni lunedì, forniamo l’incidenza dei positivi/sui tamponi dell’intera settimana appena conclusa che è del 2,81%, in lieve risalita rispetto al 2,67% di quella precedente.

Inoltre, dal comunicato relativo alla giornata di ieri e dalle tabelle cumulative di sabato e domenica , in questo fine settimana, sempre in regione, sul fronte covid si registra che:

i ricoveri totali scendono dai 23 di venerdì ai 21 odierni (12 a Potenza e 9 a Matera), mentre in terapia non c’è alcun paziente dal giorno 6 di questo mese;

il totale dei positivi in regione che, tenuto conto dei 22 nuovi casi, delle 73 guarigioni e del decesso, scende ancora a 809:

i nuovi casi riguardano: Matera, Montescaglioso e Potenza (3), Montalbano e Ruoti (2), poi via via altri comuni (elencati nella terza tabella che segue) con un solo caso.

Ma ecco il comunicato ufficiale di oggi riferito alla sola giornata di ieri:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 24 ottobre, sono state effettuate 796 vaccinazioni. A ieri sono 431.390 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (78,0 per cento), 390.977 quelli che hanno ricevuto la seconda dose (70,7 per cento) e 4.517 quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 826.884 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 285 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 6 (tutti relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 20 guarigioni, tutte di residenti.”

……e le tabelle cumulative dei dati di sabato e domenica: