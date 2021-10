“Sono stati rilasciati quasi 600 milioni di certificati digitali Covid (green pass)” nell’Ue, “facilitando il turismo ed i viaggi con un incremento del 25% dei voli a luglio“. “In tutto sono 43 i Paesi connessi al sistema, e 20 Stati Ue hanno usato il certificato” anche a livello interno, “per l’ingresso ad esempio, a cinema o concerti“. E’ quanto reso noto da un rapporto pubblicato oggi dalla Commissione Ue per fare il punto sulla situazione dopo l’estate.

L’obbligo del green pass anche sui posti di lavoro in Italia ha fatto si che “Le prime dosi di vaccino” siano “aumentate negli ultimi giorni” sebbene “la spinta più immediata e visibile al Green pass” l’abbia data il ricorso ai tamponi, come ricorda Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che sul picco dei casi in Gran Bretagna ha detto: “La Gran Bretagna è partita tra le prime con la campagna vaccinale, ma a un certo punto ha allentato tutte le misure e in questa fase della pandemia, nonostante la copertura vaccinale, non si possono abbandonare le misure di sanità pubblica. Noi tutto quello che abbiamo riaperto dal 25 aprile non lo abbiamo più richiuso grazie al fatto che, al fianco della progressiva vaccinazione, abbiamo mantenuto le misure di sanità pubblica”.

Venendo alla Basilicata, come ogni lunedì, forniamo l’incidenza dei positivi/sui tamponi dell’intera settimana appena conclusa che è del 2,67%, ancora in calo rispetto al 3,36% di quella precedente e del 4,87 % di quella prima ancora.

Inoltre, dal comunicato relativo alla giornata di ieri (mentre le tabelle cumulative di sabato e domenica non sono ancora disponibili e le pubblicheremo a seguire appena verranno rese note), in questo fine settimana, in regione, sul fronte covid si registra:

il decesso di una donna di 90 anni di Potenza , ricoverata mercoledì scorso nel reparto di pneumologia del San Carlo che aveva ricevuto entrambe le dosi di vaccino;

, ricoverata mercoledì scorso nel reparto di pneumologia del San Carlo che aveva ricevuto entrambe le dosi di vaccino; i ricoveri totali che scendono dai 24 di venerdì ai 22 odierni , mentre in terapia non c’è alcun paziente da oltre dieci giorni;

, mentre in terapia non c’è alcun paziente da oltre dieci giorni; il totale dei positivi in regione che, tenuto conto dei 16 nuovi casi, delle 74 guarigioni e del decesso, scende sotto la soglia dei mille, esattamente a 959.

Ma ecco il comunicato ufficiale di oggi:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 17 ottobre, sono state effettuate 1.010 vaccinazioni. A ieri sono 429.507 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (77,6 per cento) e 390.160 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (70,5 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 819.667 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 113 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 4 (tutti relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 19 guarigioni, 18 delle quali relative a residenti in Basilicata.“