Basilicata: positivi/tamponi settimana al 23%, in calo i ricoveri (43) e i positivi in regione (8.439).

Come avevamo preannunciato nell’ultimo nostro articolo sull’argomento della settimana scorsa (https://giornalemio.it/cronaca/basilicata-positivi-tamponi-settimana-scende-al-21-diminuiti-anche-i-ricoveri/), invece che quotidianamente, torniamo sull’andamento della pandemia in Basilicata solamente ogni lunedì, con riferimento ai bollettini nel frattempo emessi dalla task force regionale.

Dunque, nella settimana appena conclusa (8/8-14/8) sono stati riscontrati in totale 1.676 nuovi positivi, su 7.465 tamponi processati, con una incidenza del 22,93 % che risulta essere in lieve risalita rispetto al 21,37% dei sette giorni precedenti e ancora ben al di sopra di quello nazionale che è al 14,8%.

Va meglio per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri che, domenica scorsa erano 63 (28 al San Carlo e 35 al Madonna delle Grazie) e tre in terapia intensiva (2 a Potenza e 1 a Matera), ora risultano essere: i primi 44 (21 al San Carlo e 23 al Madonna delle Grazie) con solo uno in TI a Potenza.

Nello stesso periodo vi è stato il decesso di due uomini (uno classe 1940 e l’altro 1951), ambedue avvenuti al Madonna delle Grazie di Matera.

Tenuto conto dei nuovi positivi residenti riscontrati nel periodo che sono stati 1.516 ( 974 nel potentino e 541 nel materano), dei 2.439 guariti di giornata, nonché dei 1.623 guariti riferiti a periodi precedenti e solo ora contabilizzati, nonché dei due decessi nella settimana, il totale dei positivi in regione scende dai 10.987 di sette giorni fa agli 8.439 odierni.

Per i dettagli relativi ad ogni singola giornata si rinvia ai seguenti link:

Task Force Coronavirus bollettino 15 agosto 2022

Task Force Coronavirus bollettino 14 agosto 2022

Bollettino task force coronavirus Basilicata del 13-8-2022

Bollettino task force coronavirus Basilicata del 11-8-2022

Bollettino task force coronavirus Basilicata del 12-8-2022

Bollettino task force coronavirus Basilicata del 10-8-2022

Bollettino task force coronavirus Basilicata del 9-8-2022

Infine, sabato sono state rese note anche le vaccinazioni effettuate nel periodo 6-12 agosto, che in totale sono state 1.186, con i dettagli a questo link: Vaccinazioni anti Covid19 – Dati dal 6 al 12 agosto 2022

A ormai un mese dal via libera per gli over 60, la curva vaccinale registra un sostanziale stallo, con poche decine di migliaia di somministrazioni al giorno, complici il periodo estivo e le ferie d’agosto. La fascia d’età che meglio ha risposto all’appello è quella degli over 80.

Oggi in Italia le persone che hanno ricevuto la quarta dose, il cosiddetto secondo booster, sono 1.980.389, cui si aggiungono 636.251 immunodepressi o fragili. Oltre due milioni e mezzo di persone alle quali vanno aggiunti 1,8 milioni di guariti dopo la terza dose da massimo sei mesi. In totale si tratta di 4,4 milioni di persone, pari a circa il 25% della platea