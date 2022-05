I dati del report di oggi della Basilicata (Task Force Coronavirus bollettino del 17 maggio 2022) si apprende di ulteriori due decessi, ambedue avvenuti nell’ospedale San Carlo . Trattasi di due donne, una residente a Maschito (classe 1934) e l’altra a Potenza (classe 1933).

Inoltre, forniamo oggi per un disguido (in genere lo riportiamo il lunedì) il dato aggregato della incidenza positivi/tamponi della settimana appena conclusa che è stato del 22,31%, dunque ancora in discesa rispetto al 23,65% della settimana precedente e del 24, 15% di quella ancora prima.

I ricoveri totali passano da 86 di ieri a 82 (57 al San Carlo e 25 al Madonna delle Grazie), di cui in terapia intensiva sempre due, uno a Potenza e l’altro a Matera.

Per quanto riguarda i nuovi casi di giornata, sono stati 479 (469 i residenti), riscontrati su 2.141 tamponi processati, che essendo inferiori ai 605 guariti (597 residenti)- portano il totale dei positivi in regione a scendere da 29.055 a 28.905.

I469 nuovi positivi residenti (317 nel potentino e 152 nel materano) sono stati riscontrati principalmente nei comuni di: Potenza (58), Matera (41), Melfi (25), Policoro (17), Pisticci e Sant’Arcangelo (14), poi in altre comunità con numeri minori come da elenco che è consultabile nel report di cui al link iniziale.

Come sappiamo, le mascherine saranno obbligatorie ancora per un altro mese e solo in una ridotta lista di attività, tra cui la scuola, ma c’è chi preme per superare subito questa restrizione. Ma non la pensa così Paolo Biasci, presidente della Fimp, sindacato dei pediatri di famiglia, che in merito ha dichiarato:

“Mancano tre settimane alla fine della scuola. Non ha molto senso sollevare discussioni sulla mascherina a scuola. Le norme ci sono e sono ponderate. Vanno seguite. E’ un piccolo sacrificio, sopportabile, che protegge. Quando la scuola sarà chiusa, i bambini e i ragazzi potranno stare all’aria aperta, andare al mare, fuori città e questo potrebbe migliorare ancora la situazione epidemiologica. In questo momento parliamo di un piccolo sacrificio per gli ultimi giorni, che può essere benissimo sostenuto. Pensiamo piuttosto agli ultimi due anni, tre settimane non credo che possano influire“.