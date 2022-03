“Ci vuole ancora prudenza, la pandemia non è scomparsa e il virus continua a circolare. Credo che la protezione che ci danno i vaccini è altissima e ci sta consentendo di gestire in maniera diversa questa fase, molto diversa rispetto al passato ma non dobbiamo pensare che il virus non c’è più. Bisogna mantenere cautela, attenzione, prudenza e anche gradualità”. E’ quanto dichiarato a Potenza questa mattina dal Ministro della Salute Roberto Speranza, durante un incontro sul PNRR.

E a ricordarcelo è la lunga lista dei decessi che ogni giorno viene tristemente aggiornata. Anche oggi, infatti, il bollettino riferisce della morte di tre persone: una 88enne di Avigliano e un 75enne di Francavilla in Sinni, ambedue ricoverati al San Carlo di Potenza, vaccinate e con comorbilità, una residente a Matera..

Come ogni lunedì forniamo l’incidenza positivi/tamponi riferita all’intera settimana che si è appena conclusa è che risulta essere 21,50%, in crescita rispetto al 18,37 della settimana precedente.

Stabili comunque i ricoveri che da 90 passano ad 89 (56 al San Carlo e 33 al Madonna delle Grazie), due dei quali in terapia intensiva, ambedue a Potenza.

Sulla scorta dei nuovi positivi, dei decessi e delle guarigioni 247 (245 residenti), il totale attuale dei contagiati in regione è risalito di nuovo oltre i diciottomila, esattamente 18.106.

Ecco a seguire il comunicato riferito alla sola giornata di ieri e subito dopo le tabelle riepilogative cumulative dei dati di sabato e domenica:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 13 marzo, sono state effettuate 655 vaccinazioni.

A ieri sono 467.554 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,5 per cento), 439.920 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,5 per cento) e 344.891 (62,3 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.252.404 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 89 le persone ricoverate: 56 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 2 in terapia intensiva, e 33 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui nessuna in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 1.664 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 388 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 247 guarigioni.

Inoltre è stato registrato il decesso di 3 persone: 1 residente a Francavilla in Sinni, 1 residente ad Avigliano, 1 residente a Matera.”

NB. Nell’infografica che segue vengono riportati, per un evidente refuso, 959 nuovi casi invece che 859 (479 sabato+380 domenica), mentre rimane ferma la differenza di 37 sul totale dei casi da noi calcolati in base ai dati ufficiali che riportiamo quotidianamente e quello in tabella.