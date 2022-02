Nella giornata in cui in Basilicata sono stati rilevati 431 nuovi positivi (425 residenti) e 431 sono stati i guariti (428 i residenti), purtroppo si devono registrare ancora dei decessi. A perdere la vita sono state due donne, una 82enne di Potenza (vaccinata con tre dosi) e una ultraottantenne di Nova Siri.

Come ogni lunedì forniamo il dato relativo all’incidenza positivi/tamponi riferito all’intera settimana appena conclusa, che è del 16,60%, in calo rispetto al 17,32% della settimana precedente.

Infatti, a fronte di un numero di tamponi sostanzialmente uguali 40.533 (la settimana prima 40.401) sono stati rilevati 6.830 positivi rispetto ai 7.060 della settimana precedente.

Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri rimangono a quota 95 (48 al San Carlo e 47 al Madonna delle Grazie), dei quali quattro sono in terapia intensiva, due per ognuno dei due nosocomi.

I 425 positivi residenti sono stati riscontrati a Potenza (89), Matera (55), Pisticci (17), Montescaglioso (12), Policoro – Ruoti e Venosa (10), poi altri comuni con minori casi.

Ricordiamo che da venerdì 11 febbraio, nelle regioni in zona bianca (tra cui la Basilicata) non sarà più obbligatorio indossare la mascherina in tutti gli spazi all’aperto.

Ed ecco a seguire il testo integrale del primo comunicato di giornata, mentre nel tardo pomeriggio dovrebbero essere fornite le ulteriori tabelle riepilogative dei dati di sabato e domenica che pubblicheremo a seguire su questa stessa pagina:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 6 febbraio, sono state effettuate 2.188 vaccinazioni. A ieri sono 464.597 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,0 per cento), 427.617 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (77,3 per cento) e 313.392 (56,6 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.205.606 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 95 le persone ricoverate: 48 nell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza, di cui 2 in terapia intensiva, e 47 nell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’ di Matera, di cui 2 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 2.884 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 431 sono risultati positivi (425 riguardano residenti in Basilicata). Nella stessa giornata si sono avute 431 guarigioni.

Registrati, inoltre, 2 nuovi decessi di persone residenti una a Nova Siri e l’altra a Potenza.

Dopo le ore 17,00 di oggi sarà inviato il report completo e collegandosi alla pagina web https://bit.ly/3fLEgGd sarà possibile consultare il bollettino quotidiano (infografica) con i dati riassuntivi.”

