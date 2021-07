Nonostante l’incedere della variante Delta, si può guardare con ottimismo al prossimo futuro. Lo si evince anche alla luce dei dati che il ministro della Salute Roberto Speranza ha ricordato, rispondendo agli interventi dei deputati in Commissione parlamentare sul federalismo fiscale. “Non dobbiamo dimenticare –ha detto– le settimane difficili che abbiamo vissuto. Avevamo 30.000 persone in ospedale fino a due mesi e mezzo fa e oggi sono 1.500, il 95% in meno. Avevamo 3.800 persone nelle terapie intensive e oggi siamo sotto i 190, ben oltre il -90%. Avevamo bollettini di centinaia di decessi e grazie alla vaccinazione dei più fragili oggi i numeri sono nettamente inferiori”. Ma “solo una campagna vaccinale capillare e che perdura nel tempo ci permetterà di consolidare questi numeri“.

Dunque l’atteggiamento di prudenza sembra stia pagando al punto da spingere Franco Locatelli (presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts) a dire che: “Alla luce della diffusione delle vaccinazioni (quasi il 55% della popolazione ha ricevuto almeno una dose; il 30% ha concluso il ciclo) è difficile che possa arrivare una quarta ondata.”

Venendo alla Basilicata “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 6 luglio, sono state effettuate 4.208 vaccinazioni. A ieri sono 310.127 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (56,1 per cento) e 166.101 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (30,0 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 476.228 su 553.255 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 512 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 13 (e tra questi 11 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 44 guarigioni, di cui 43 relative a residenti in Basilicata.

L’incidenza positivi/tamponi della giornata è dello 2,54%, superiore al dato medio della settimana appena conclusa che si è stato dell’1,54%.

I nuovi casi riguardano: Matera e Venosa con 3 positivi, Pisticci e Palazzo San Gervasio con 2, Craco (1). Nessuno a Potenza.

I ricoveri totali variano da 17 a 16, sempre con zero ricoveri in terapia intensiva e nessun decesso.

Tenuto conto che oggi si registrano 43 guariti tra i residenti, il numero dei positivi attuali in Basilicata (in base ai dati sinora forniti che contabilizziamo quotidianamente) sarebbero 2.221, nel mentre le schede sotto riportate continuano a fornirne un dato diverso, inferiore di 1.555 persone, sollevata nei giorni scorsi e mai spiegata nei bollettini (https://giornalemio.it/cronaca/in-basilicata-i-positivi-attuali-son-meno-di-1-000-per-magia-e-i-dati/).