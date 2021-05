Oggi 30 maggio 2021, in Italia 11.710.952 persone hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 19,76 % della popolazione totale, sfiorando così il traguardo del 20% di immunizzati. E’ quanto si legge nel report delle 6,06 di questa mattina da cui si apprende anche che le dosi somministrate in totale sono state 34.073.292, il 95,1% di quelle consegnate. Sullo sfondo l’obiettivo del Governo di vaccinare il 70% della popolazione entro la fine dell’estate e raggiungere la cosiddetta immunità di gregge. Con il 97,8% l’Umbria si colloca abbondantemente sopra la media nazionale, mentre la Basilicata viaggia sempre al di sotto della stessa con il suo 94,2%.

Venendo ai i dati diffusi dalla task force sui tamponi molecolari processati ieri in Basilicata, a fronte di pochissimi tamponi sono emersi altrettanti pochissimi casi, con una incidenza positivi/tamponi che scende sotto il 3% e con i ricoveri che continuano a scendere, senza nessun nuovo decesso. Bene.

Ricapitolando, su 668 tamponi molecolari processati, sono stati rilevati 19 positivi (tutti residenti) con l’incidenza giornaliera positivi/tamponi che -per l’appunto- è del 2,84% (ieri il 4,85%), inferiore al dato medio settimanale che è stato del 4,94%, mentre quello nazionale è all’1,40%.

I nuovi positivi di oggi riguardano Potenza, Rivello e Lavello con 3 casi ognuno e poi via via altri comuni con numeri inferiori. Matera non registra alcun nuovo caso.

Nessun decesso, mentre i ricoveri totali variano da 63 a 59 e quelli in terapia intensiva da 3 a 2 (1 Mt 1 Pz).

Infine, i guariti di giornata sono 61, che fanno scendere ulteriormente il totale dei positivi a 3.706.

Ma ecco a seguire i dati del report:

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 30 MAGGIO 2021, ORE 10.00 Report dati tamponi processati in data 29 maggio 2021

Tamponi molecolari totali n. 356.792 Tamponi molecolari totali negativi n. 327.861 Persone testate n. 202.816 Test antigenici totali 15.861

Tamponi molecolari di giornata n. 668 TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 19 Tamponi molecolari negativi n. 649 RICOVERATI N. 59 A.O.R. San Carlo Potenza Malattie Infettive n. 25 Pneumologia n. 18 Medicina d’Urgenza n. 0 Medicina Interna Covid n. 0 Terapia Intensiva n. 01

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera Malattie Infettive n. 11 Pneumologia n. 03 Medicina Interna Covid n. 0 Terapia Intensiva n. 01

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 61

DECESSI TOTALI N. 0 POSITIVI TOTALI N. 19 Residenti: n. 19 N. Comune 1 Aliano 1 Bernalda 1 Brindisi di Montagna 1 Castelsaraceno 3 Lavello 1 Montemilone 1 Pescopagano (domiciliato in Campania) 1 Pisticci 1 Policoro 3 Potenza 3 Rivello 1 San Chirico Nuovo 1 Tito GUARITI TOTALI N. 61 Guariti residenti in Regione Basilicata n. 61 N. Comune 4 Atella 1 Garaguso 20 Matera 5 Melfi 2 Miglionico (n. 1 domiciliato a Salandra) 7 Policoro 2 Pomarico 1 Potenza 6 Rapolla 5 Rionero in Vulture 1 Ripacandida 3 Rotondella 1 Salandra 1 Scanzano Jonico 2 Tursi