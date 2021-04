I tamponi effettuati di domenica sono sempre pochi, nel caso di ieri domenica di Pasqua, lo sono sati ancora di meno.

Infatti, in base ai dati odierni diffusi dalla task force della Basilicata relativi ai tamponi processati nella giornata di ieri, 4 aprile 2021, si apprende che su 368 tamponi molecolari sono stati rilevati 17 positivi (16 dei quali riferiti a residenti) con una incidenza giornaliera positivi/tamponi che scende al 4,62% rispetto al 9,78% del giorno precedente ed è inferiore anche a quello nazionale che è del 7,18%.

Come ogni lunedì possiamo valutare il dato medio positivi/tamponi della settimana appena conclusa che questa volta si attesta al 9,54% che, sebbene di poco, è più basso di quello della settimana precedente che è stato del 9,94%,

I nuovi positivi di oggi riguardano Policoro con 5 casi, Potenza (3) e poi via via altri comuni con numeri inferiori.

Anche oggi si registrano -purtroppo- altri due decessi (è l’11° giorno di seguito con morti), mentre i ricoveri totali scendono ancora a 183 (185 ieri) e quelli in terapia intensiva rimangono stabili anche oggi a 12 (4 Pz, 8 Mt).

Infine, i guariti sono 120 i guariti della giornata (tutti residenti), con il totale dei positivi in Basilicata che scende a 4.667.

Ed ecco i dati come comunicati ufficialmente in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 05 aprile 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 04 aprile 2021

Tamponi molecolari totali n. 287.040

Tamponi totali negativi n. 264.483

Persone testate n. 170.777

Tamponi molecolari di giornata n. 368

Test antigenici totali 12.465

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 17

Tamponi negativi n. 351

RICOVERATI N. 183

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 35

Pneumologia n. 33

Medicina d’Urgenza n. 10

Medicina Interna Covid n. 15

Terapia Intensiva n. 4

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 33

Pneumologia n. 19

Medicina Interna Covid n. 26

Terapia Intensiva n. 8

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 120

DECESSI TOTALI N. 2

Deceduti Residenti n. 2

• Anzi • Genzano di Lucania

POSITIVI TOTALI N. 17

Residenti: n. 16

N. Comune

1 Grassano

2 Montalbano Jonico

5 Policoro

1 Pomarico

3 Potenza

1 Rotondella

1 Satriano di Lucania

1 Scanzano Jonico

1 Tursi

Non residenti ed in isolamento in altra Regione: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Puglia

GUARITI TOTALI N. 120

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 120

N. Comune

2 Banzi

2 Ferrandina

4 Filiano (n. 1 domiciliato a Venosa)

8 Genzano di Lucania

27 Lavello (n. 1 domiciliato a Filiano)

2 Melfi

6 Montalbano Jonico

1 Montemilone

1 Nova Siri

17 Palazzo San Gervasio

1 Pisticci

1 Rionero in Vulture

1 Salandra

1 Scanzano Jonico

1 Stigliano

45 Venosa

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 4.667

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 4.484

DECEDUTI RESIDENTI N. 440

GUARITI RESIDENTI N. 14.413

Potenza, 5 aprile 2021

Task Force Regione Basilicata