Come volevasi dimostrare se li cerchi…. i positivi, li trovi. Infatti, dai dati relativi ai tamponi processati nella giornata di ieri 5 gennaio 2021 che sono tornati a salire ad un numero più significativo 1.646 (718 più di ieri) sono stati rilevati 222 nuovi positivi (162 più di ieri). 209 i residenti.

In salita anche il tasso di positività che passa dal 6,47% di ieri al 13,49% di oggi. Superiore a quello nazionale che è stato dell’11,38%.

Nella sola città di Potenza sono 35 i nuovi positivi. Nessun decesso. 35 i guariti. 96 i ricoveri totali, sempre 4 i nterapia intensiva.

In dati di dettaglio non sono ancora stati resi noti. Li aggiungeremo appena disponibili.

Questo nel giorno in cui l’Italia diventa il secondo paese europeo per dosi di vaccino somministrate, dietro solo alla Germania. Anche in Basilicata si procede bene. E sempre entro oggi è atteso il via libera all’utilizzo di un altro vaccino, quello della società americana Moderna. Infatti, è in corso in queste ore l’incontro del comitato dell’Agenzia europea per il farmaco (Ema) per assumere tale decisione, prima di passare al vaglio della Commissione.

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 06 gennaio 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 05 gennaio 2021

Tamponi molecolari totali n. 189.314

Tamponi totali negativi n. 175.716

Persone testate n. 120.208

Tamponi molecolari di giornata n. 1.646

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 222

RICOVERATI N. 96

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 34

Pneumologia n. 28

Medicina d’Urgenza n. 10

Terapia Intensiva n. 01

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 12

Pneumologia n. 08

Terapia Intensiva n. 03

GUARITI TOTALI N. 35

DECESSI TOTALI N. 0

POSITIVI TOTALI N. 222

Residenti: n. 209

N. Comune

4 Atella

4 Avigliano

1 Balvano

4 Banzi

22 Baragiano (n. 1 domiciliato a Ruoti)

1 Bella (domiciliato a Baragiano)

1 Campomaggiore

6 Castelgrande

1 Chiaromonte

1 Ferrandina

1 Filiano

2 Genzano di Lucania

1 Ginestra

4 Grassano

4 Lauria (n. 1 domiciliato in Piemonte)

4 Lavello

10 Melfi

1 Moliterno

1 Muro Lucano

10 Matera

2 Miglionico

2 Montalbano Jonico

2 Oppido Lucano

3 Pescopagano (domiciliati ad Acerenza)

1 Pietragalla

1 Pietrapertosa

8 Pignola

3 Pisticci

9 Policoro

5 Pomarico

35 Potenza (n. 1 domiciliato a Filiano, n. 1 domiciliato a Tito)

1 Rapolla

5 Rionero in Vulture

2 Salandra

2 Sant’Angelo Le Fratte (n. 1 domiciliato a Brienza)

1 Sarconi

1 Satriano di Lucania

1 Scanzano Jonico

7 Spinoso (n. 1 domiciliato a Marsico Nuovo)

14 Tito

2 Tolve

3 Vaglio Basilicata

11 Venosa

4 Vietri di Potenza (n. 1 domiciliato a Tito)

1 Viggiano

Non residenti ma domiciliati in Basilicata: n. 1

N. Regione/Stato Estero

1 Marocco (domiciliato a Laurìa)

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive Regioni: n. 12

N. Regione

1 Lombardia

11 Puglia

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 35

N. Comune

1 Avigliano

2 Castelsaraceno

1 Latronico

15 Lauria

1 Lavello

2 Matera

3 Montemurro

1 Montescaglioso

1 Paterno

3 Potenza

1 Pisticci

1 Sant’Angelo Le Fratte

1 Venosa

2 Viggianello

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 6.141

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 6.045

DECEDUTI RESIDENTI N. 261

GUARITI RESIDENTI N. 4.662

Potenza, 06 gennaio 2021

Task Force Regione Basilicata