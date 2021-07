Un datore di lavoro può sospendere dal servizio e dalla retribuzione i dipendenti che non vogliono vaccinarsi contro il coronavirus? In attesa che il governo sul tema faccia chiarezza è intervenuta un’ordinanza del Tribunale di Modena che ha di fatto fissato un precedente giuridico. Infatti, secondo il giudice, il titolare di un’azienda “si pone come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all’interno dei locali aziendali e ha quindi l’obbligo ai sensi dell’art. 2087 del Codice civile di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori”. Il Tribunale a sostegno menziona la direttiva europea che, nel giugno 2020, ha incluso il Covid tra gli agenti biologici contro i quali è necessario tutelare gli ambienti di lavoro. La sentenza precisa, comunque, che il rifiuto a vaccinarsi non può produrre sanzioni disciplinari, ma avere conseguenze sulla mansione del dipendente finanche che , per chi lavora a contatto con il pubblico o in spazi ristretti accanto ai colleghi, può essere sospeso dal lavoro e dalla retribuzione. Per il tribunale, quindi, il diritto alla libertà di autodeterminazione deve essere bilanciato con altri diritti costituzionali come quello alla salute degli altri (clienti, dipendenti, collaboratori) e con il principio di libera iniziativa economica. Materia che continuerà, inevitabilmente, a far discutere.

Nel contempo in Basilicata “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 25 luglio, sono state effettuate 5.423 vaccinazioni. A ieri sono 345.602 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (62,5 per cento) e 241.160 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (43,6 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 586.762 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 806 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 29 (tutti relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 15 guarigioni, 14 delle quali relative a residenti in Basilicata.”

L’incidenza positivi/tamponi di giornata è del 3,60%, superiore a quello relativo alla settimana che si è appena conclusa che è stato del 3,40%, ma le notizie sul fronte dei ricoveri continuano ad essere positive, nel senso che si registra una ulteriore riduzione dei ricoveri totali da 15 a 13, con nessun caso in terapia intensiva e nessun decesso.

I nuovi positivi riguardano: Viggianello (10), Potenza (4), Senise (2), poi altri comuni (tra cui Matera) con un solo caso (vedi elenco in tabella sottostante).

Tenuto conto che sono stati registrati 15 nuovi guariti (di cui 14 residenti), il numero dei positivi attuali in Basilicata riportati ufficialmente sono 592.