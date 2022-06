Basilicata: più positivi e ricoveri, un decesso. 20mln di persone salvate dai vaccini.

Anche il report odierno della task force regionale (Task Force Coronavirus bollettino del 24 giugno 2022) riporta un ulteriore decesso avvenuto al San Carlo: un donna di Albano di Lucania (classe 1941), un aumento dei ricoveri anche in terapia intensiva e dei nuovi positivi.

I ricoveri totali passano da 42 a 44 (30 al San Carlo e 14 al Madonna delle grazie) di cui uno in terapia intensiva nel nosocomio di Potenza.

Sono stati riscontrati 435 nuovi positivi su 1.241 tamponi processati nella giornata di ieri con una incidenza del 35,05%, dunque che continua a salire dal 34,20% e il 33,17% dei due giorni precedenti, molto più su del 28,83% relativo all’intera settimana scorsa.

Dei 418 residenti (277 nel potentino e 141 nel materano) sono stati riscontrati a: Potenza (74), Matera (53), Melfi (13), Policoro e Venosa (12), Pisticci (11), Lauria (10), poi in altre comunità con numeri inferiori.

I considerevoli nuovi positivi, pur tenuto conto dei 172 guariti di giornata e degli oltre 224 relativi a periodi precedenti -frutto del lavoro di ricalcolo dei dati in piattaforma covid19, compreso il decesso, frenano la discesa del totale dei positivi in regione che da 10.565 oggi risale a 10.586.

E questa mattina, il ministro della salute Roberto Speranza, nel corso della sua visita all’Inmi Spallanzani con il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti, dopo le scritte no-vax apparse sui muri esterni dell’istituto ha ricordato come nel 2021 siano state salvate 20 mln di persone.

“Lo dico da cittadino e da ministro -ha detto- e voglio esprimere per questo tutto il sostegno e la solidarietà a queste donne a questi uomini che hanno svolto ogni giorno un ruolo straordinario a difesa del diritto alla salute, diritto essenziale garantito dalla nostra costituzione. Noi siamo orgogliosi dei numeri dell’Italia. L’Italia è uno dei paesi con il piu’ alto tasso di vaccinazione in Europa e nel mondo e c’è stato uno studio pubblicato sul Lancet proprio nelle ultime ore che dice che solo nel 2021 sono state salvate grazie ai vaccini 20 milioni di persone a livello globale. Questo ci dice la scienza“.