Nel pomeriggio dovrebbe essere resa nota in una conferenza stampa la road map con l’allentamento delle misure contro il Covid che verranno decise durante una seduta del Consiglio dei ministri che varerà un apposito decreto. Dunque l’Italia si avvia alla fine dell’emergenza ed a intraprendere una nuova gestione della pandemia nel mentre sta esplodendo in tutta Europa (e anche in Italia) una quarta ondata. Speriamo bene.

In base alle anticipazioni, il green pass rafforzato rimarrà fino al 30 aprile per i servizi di ristorazione al chiuso, per i centri benessere, per le sale gioco, le discoteche, i congressi e gli eventi sportivi al chiuso, mentre verrà stabilita la fine del regime a zone colorate. Sempre fino al 30 aprile sarà ancora necessario il green pass base per mense, concorsi pubblici, colloqui in carcere e per i trasporti a lunga percorrenza. Dal primo di aprile, invece, sui bus e sui mezzi di trasporti pubblici non sarà più richiesto il green pass, mentre rimarrà l’obbligo di indossare le mascherine.

Dal Primo maggio dovrebbe cesserà l’obbligo generalizzato di Green pass (tranne che per l’accesso in visita alle RSA), ma -fino al 15 giugno- rimarrà l’obbligo vaccinale sui luoghi di lavoro per gli over 50 per i quali, dal 1 aprile decadono tutte le sanzioni tranne quella pecuniaria. L’obbligo di vaccinazione resterà per il solo personale sanitario e nelle Rsa, mentre nelle scuole andranno in isolamento solo i positivi.

Tutto ciò -come dicevamo all’inizio- mentre “Il virus sta di nuovo circolando molto e registriamo molte reinfezioni in prevalenza nei giovani” come sottolinea Claudio Mastroianni, presidente della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) che aggiunge: “È ancora presto per dire se questo aumento dei contagi avrà una ripercussione anche sui ricoveri. Al momento le strutture non sono sotto stress, ma dipenderà dai numeri che avremo nei prossimi giorni. Anche l’anno scorso si era verificata nello stesso periodo una ripresa dei casi. Abbiamo a che fare oggi con varianti più contagiose, con l’infezione che colpisce anche i vaccinati. La cosa positiva è che il vaccino, soprattutto la dose booster, protegge dalla malattia grave ed evita il ricovero“.

Ed anche in Basilicata, i dati del report odierno ci consegnano un ulteriore incremento dei positivi. Ne sono stati individuati 1.022 su 3.939 tamponi processati nella giornata di ieri, con una incidenza che sale ancora al 25,95% (il dato più alto dal 16 gennaio scorso), dal 23,19% di ieri e dal 21,50% riferito alla settimana scorsa.

Vengono registrati anche due decessi: una persona residente a Calvera ed una a Nova Siri e 421 guarigioni.

Scendono da 94 a 92, invece, le persone ricoverate in ospedale (57 al San Carlo e 35 al Madonna delle Grazie), di cui 3 in terapia intensiva (2 a Potenza ed una a Matera).

Una situazione non certo allarmante, sebbene dal report settimanale della Fondazione Gimbe emerga un aumento dei nuovi casi (33,9%) rispetto alla settimana precedente, con i posti letto in area medica (22,7%) ritenuti sopra la soglia di saturazione, mentre lo sono al di sotto quelli in terapia intensiva (3,8%).

Ma ecco a seguire il primo comunicato di giornata:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 16 marzo, sono state effettuate 553 vaccinazioni.

A ieri sono 467.610 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,5 per cento), 440.257 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,6 per cento) e 346.582 (62,6 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.254.549 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 92 le persone ricoverate: 57 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 2 in terapia intensiva, e 35 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 1 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 3.939 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 1.022 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 421 guarigioni.

Inoltre, sono stati registrati 2 decessi: 1 persona residente a Nova Siri e 1 persona residente a Calvera.

Dopo le ore 17,00 di oggi sarà inviato il report completo e collegandosi alla pagina web https://bit.ly/3fLEgGd sarà possibile consultare il bollettino quotidiano (infografica) con i dati riassuntivi.”

==========&&&&&&&&===========

Sulla scorta degli ulteriori dati deducibili dal comunicato serale ( bollettino covid basilicata del 17-3-2022) si evince che, dei nuovi 999 positivi residenti (628 nel potentino e 371 nel materano): 164 sono stati riscontrati a Matera, 160 a Potenza, 39 a Pisticci, 32 a Montescaglioso, 28 a Rionero in Vulture, 23 a Melfi, 21 a Marsicovetere, 17 a Policoro, Lavello e Avigliano, poi via via in altri comuni con numeri inferiori.

Tenuto conto, inoltre, delle 421 guarigioni (418 residenti) il numero totale dei positivi in regione sale da 19.091 a 19.670.