Da ieri, con la fine dello stato di emergenza, tra le altre cose decadono anche le norme per i prezzi calmierati di mascherine chirurgiche, Ffp2 e tamponi in farmacia. Dunque, c’è il rischio concreto di aumenti di prezzo per questi dispositivi. E non è proprio una buona notizia considerato l’andamento dell’infezione che non accenna ad arretrare e costringe a farne ancora uso. La Federfarma, l’associazione dei farmacisti, si è affrettata a ricordarlo ai suo associati con una circolare in cui c’è scritto che dal primo aprile “il prezzo al pubblico di tali dispositivi è libero anche per quelle farmacie che hanno volontariamente aderito al protocollo“. Liberi tutti, ma proprio tutti.

Dall’ultimo aggiornamento del report esteso dell’Istituto superiore di sanità (Iss), per intanto, si apprende che: l’efficacia del vaccino anti-Covid, in termini di riduzione percentuale del rischio, nel periodo di prevalenza Omicron (cioè a partire dal 3 gennaio 2022), è pari al 68% nel prevenire la diagnosi di infezione da Sars-CoV-2 in chi ha fatto anche la dose booster. Mentre scende al di sotto del 50% in chi ha le due dosi, fino al 41% in chi ha superato il 90esimo giorno dal completamento del ciclo vaccinale. Per quanto riguarda la prevenzione di casi di malattia severa, si arriva fino a un’efficacia del 91% nelle persone con booster. Fra chi ha fatto due dosi, l’efficacia varia dal 73% che si rileva per i vaccinati da meno di 90 giorni, al 75% che si calcola sia in chi è tra 91 e 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, sia in chi ha superato i 120 giorni.

Dati che dovrebbero convincere gli esitanti che hanno deciso di non proteggersi, specie se anziani, e che anche nella Basilicata sono ancora numerosi a giudicare dai dati anche del bollettino odierno (36,4% che non ha ancora fatto il booster e 15,4% che non ne ha nemmeno una) da cui si apprende di un decesso (un novantunenne di Ruoti), una stabilità dei ricoveri e una risalita dei contagi.

Nel dettaglio, i ricoveri totali passano da 108 a 106 (55 al San Carlo e 51 al Madonna delle Grazie), mentre quelli in terapia intensiva rimangono tre (1 a Potenza e 2 a Matera).

Salgono, invece, i novi casi che sono 948 su 3.874 tamponi, pari ad una incidenza del 24,47%, superiore al 23,70% della giornata precedente ed anche al 24,18% del dato settimanale ultimo.

Ecco il report integrale:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 15 marzo, sono state effettuate 287 vaccinazioni.

A ieri sono 467.917 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per cento), 441.137 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,7 per cento) e 352.109 (63,6 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.261.438 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 106 le persone ricoverate: 55 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 51 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 2 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 3.874 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 948 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 708 guarigioni.

Inoltre è stato segnalato il decesso di 1 persona residente a Ruoti.

Dopo le ore 17,00 di oggi sarà inviato il report completo e collegandosi alla pagina web https://bit.ly/3fLEgGd sarà possibile consultare il bollettino quotidiano (infografica) con i dati riassuntivi.“