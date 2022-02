Oggi, in Basilicata si torna a registrare ben otto nuovi decessi : due al Madonna delle Grazie di Matera (1 di Matera e 1 di Pisticci), poi due donne, ultra novantenni di Ripacandida e di Potenza, che sono spirate nel reparto di medicina interna covid e due uomini, un 71enne di Potenza e un ultra 90enne di Brienza, che sono invece deceduti in medicina d’urgenza covid dello stesso nosocomio potentino. Ad essi si aggiungono altri due decessi: 1 a Senise e 1 a Cersosimo.

Per quanto riguarda i ricoveri totali -anche purtroppo per i decessi- variano da 117 a 110 (61 nell’ospedale San Carlo di Potenza e 49 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera), mentre quelli in terapia intensiva salgono a tre (1 a Potenza e 2 a Matera).

Sul front contagi si registrano 497 nuovi positivi su 3.271 tamponi processati, pari ad una incidenza del 15,19%. sostanzialmente uguale al dato dei ieri che è stato del 15,41% ed inferiore al 17,37% della settimana scorsa. Le guarigioni (537) anche oggi continuano ad essere superiori ai nuovi infettati.

Intanto, sul fronte vaccinale, il Comune di Matera ha comunicato che dal 28 febbraio prossimo chiude l’Hub vaccinale di Via Sallustio presso la sala consiliare Pasolini, dopo aver somministrato circa 9 mila vaccini in due mesi di attività. E ciò avviene “In considerazione dei ridimensionati flussi di utenza, non si ravvede più l’esigenza emergenziale di tenere aperto il punto vaccinale che in queste settimane ha dato un valido supporto nella somministrazione di vaccini dapprima ai bambini e al personale scolastico e poi ai cittadini che si sono recati con e senza prenotazioni.”

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 25 febbraio, sono state effettuate 1.010 vaccinazioni.

A ieri sono 467.028 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,4 per cento), 436.041 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (78,8 per cento) e 336.448 (60,8 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.239.517 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 110 le persone ricoverate: 61 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 49 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 2 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 3.271 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 497 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 537 guarigioni.

Inoltre, sono stati registrati 8 decessi di persone residenti 2 a Potenza, 1 a Matera, 1 a Ripacandida, 1 a Brienza, 1 a Senise, 1 a Pisticci e 1 a Cersosimo.

Dopo le ore 17,00 di oggi sarà inviato il report completo e collegandosi alla pagina web https://bit.ly/3fLEgGd sarà possibile consultare il bollettino quotidiano (infografica) con i dati riassuntivi.”