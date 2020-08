Il comunicato ufficiale odierno della task force covid19 lucana conferma la notizia anticipata nella serata di ieri (https://giornalemio.it/cronaca/sette-positivi-covid-19-a-tricarico-e-intanto-anche-la-cina-ha-il-vaccino/), ovvero dei 7 casi positivi riscontrati a Tricarico tra i familiari del giovane rientrato dalle vacanze in Croazia, facendo precipitare la situazione in una comunità già oggetto nei mesi scorsi di delimitazione quale “zona rossa”.

Sale così, al momento, a UNDICI il numero totale dei positivi in Basilicata. Tale numero come potete leggere in dettaglio nel comunicato più avanti risente anche della cancellazione di casi di residenti in altre regioni e sottratti dal precedente conteggio e di due casi positivi poi risultati negativi al tampone successivo.

Ma la situazione è purtroppo in movimento perchè -nel mentre scrivevamo questa nota- giunge notizia di un nuovo caso di positività al covid19 a Matera e si tratterebbe-anche in questo caso- di un ragazzo di 22 anni -asintomatico- risultato positivo al ritorno da una vacanza, sembra in Sardegna. Al momento sarebbe in isolamento domiciliare. Era dalla prima fase dell’emergenza che nella Città dei Sassi non vi erano stati casi di positività, nonostante l’intensa presenza di turisti. Come da protocollo, i sanitari stanno ricostruendo la catena dei contatti del giovane materano per sottoporre anch’essi a test e scongiurare un nuovo focolaio nella città.

Tutto ciò nel mentre in Italia (secondo il bollettino aggiornato a ieri) sono in calo i nuovi casi di Coronavirus registrati in 24 ore (320, 159 in meno rispetto al giorno precedente) sebbene a fronte di una diminuzione anche dei tamponi (30.666, seimila in meno di domenica) nel mentre è costante il numero dei morti, che sono 4.

L’Organizzazione mondiale della Sanità avverte che il nuovo Coronavirus si diffonde sempre di più tra persone sotto i cinquant’anni e, spiega, che molti non sanno di essere contagiati, aumentando i pericoli per chi li frequenta. Il direttore dell’Oms per il Pacifico occidentale, Takeshi Kasai ha detto che “l’epidemia si sta trasformando. Molto non sono consapevoli di avere l’infezione” e cita in particolare “ventenni, trentenni e quarantenni che diffondono sempre di più il virus” con un evidente rischio per gli altri segmenti della popolazione (gli anziani, i malati e le persone assistite da sistemi sanitari “più deboli“).

Ma ecco a seguire il comunicato ufficiale odierno della task force della Basilicata

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri 17 agosto sono stati processati 379 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 7 sono risultati positivi e riguardano 4 residenti del Comune di Tricarico e 3 cittadini provenienti da un Comune della Toscana (non conteggiati nel totale dei lucani attivi).

In seguito a controlli effettuati sulle positività comunicate nelle giornate del 14 e 15 agosto, relative ai tamponi effettuati il 13 e il 14 agosto, è emerso che 2 positività attribuite ai comuni di Palazzo San Gervasio e Tricarico sono riferite a persone residenti in comuni della Toscana e dell’Umbria, quindi vengono eliminate dal totale dei lucani attivi.

Si comunica, inoltre, che la task force ha ritenuto di dover richiedere la ripetizione dei tamponi a carico di alcuni dei cittadini residenti in Basilicata le cui positività sono state comunicate nel report del 15 agosto; a seguito di tale ripetizione è emersa la non positività, confermata da doppio tampone negativo, di 2 persone aventi residenza nei comuni di Lauria e di Lagonegro che, dunque, vengono eliminati dal totale dei lucani attualmente attivi.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 11 (11 all’ultimo aggiornamento a cui si sottraggono i non positivi di Lauria e Lagonegro, i positivi attribuiti a Tricarico e a Palazzo San Gervasio ma residenti in altre regioni, e si aggiungono i 4 positivi di Tricarico), e si trovano tutti in isolamento domiciliare.

In giornata risultano guariti 2 cittadini stranieri in isolamento in una struttura dedicata della regione, portando il totale degli attualmente attivi nella struttura a 34.

Nel reparto di malattie infettive dell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza è ricoverata 1 persona di nazionalità estera e proveniente da Stato estero, risultata negativa al secondo tampone di verifica e in attesa di formale comunicazione di dimissioni.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 28 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 2 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 374 guariti; 1 cittadino residente in Umbria in isolamento in Basilicata; 4 residenti in un Comune della Toscana in isolamento in Basilicata; 1 cittadino lucano residente in Lombardia e in isolamento in Basilicata; 1 persona di nazionalità estera ricoverata all’Ospedale ‘San Carlo’, 5 persone di nazionalità estera che si trovano in isolamento domiciliare in Basilicata; 34 cittadini stranieri in isolamento in una struttura lucana dedicata.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 51.388 tamponi, di cui 50.776 risultati negativi.

Il prossimo aggiornamento mercoledì 19 agosto, alle ore 12,00.”

A seguire tutti i dati riassuntivi.