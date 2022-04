Abbattuto anche il muro dei 29mila positivi in Basilicata. E’ quanto certificano, come era prevedibile già da ieri, i dati contenuti nel report odierno della task force (Task Force Coronavirus bollettino del 27 aprile 2022) in base ai quali (aggiungendo i 1.110 nuovi positivi residenti e sottraendo gli 829 guariti residenti, oltre 1 deceduto ai ai 28.974 di ieri) i positivi attuali nella nostra regione sono 29.255. Un dato che (come potete vedere dal grafico GIMBE che pubblichiamo a fine articolo) contribuisce a farci mantenere il triste primato della regione con il maggior numero di positivi ogni 100 mila abitanti.

Il report ci consegna anche, purtroppo, la notizia del decesso di una donna residente a Senise (classe 1949) avvenuta nell’ospedale San Carlo.

Mentre per quanto riguarda i ricoveri totali continuano a salire da 89 a 95 (62 al San Carlo e 33 al Madonna delle Grazie) ma con un azzeramento di quelli in terapia intensiva.

Tornando ai contagiati, su 4.92 tamponi processati, sono stati riscontrati 1.149 nuovi positivi (1.110 i residenti) pari ad una incidenza del 28,08% che torna a risalire rispetto al 25,58% del giorno precedente ed anche al 26,49% del dato della settimana appena conclusa.

I 1.110 nuovi positivi residenti (951 nel potentino e 159 nel materano) sono stati riscontrati principalmente nei comuni di: Potenza (128), Matera (106), Bernalda (37), Policoro (32), Venosa e Lauria (31), Melfi (30), poi in altre comunità con numeri minori come da elenco che è consultabile nel report di cui al link iniziale.

Come dicevamo prima ecco a seguire la tabella elaborata da GIMBE che fotografa il record lucano dei casi attualmente positivi ogni 100 mila abitanti.