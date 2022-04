Nel report odierno della task force covid19 della Basilicata (Task Force Coronavirus bollettino del 19 aprile 2022) non si registra nessun decesso, ma i positivi crescono in modo preoccupante sino a sfondare la soglia dei 27 mila, con un incremento sia della incidenza giornaliera che dei ricoveri.

Infatti, pur tenendo conto dei 222 guariti residenti (225 in totale), con i 453 odierni il totale dei positivi in regione sale da 26.889 a 27.120.

E per quanto riguarda i ricoveri totali (dopo la risalita oltre i 100 di ieri) c’è anche oggi un ulteriore incremento da 102 a 104 (76 al San Carlo e 28 al Madonna delle Grazie), mentre rimangono sempre 4 quelli in terapia intensiva, tutti nel nosocomio di Potenza.

Tornando ai positivi riscontrati sui 1.814 tamponi processati nella giornata di ieri, come dicevamo sono stati riscontrati 461 positivi (453 i residenti) con una incidenza giornaliera del 25,41% che sale ancora rispetto ai due giorni precedenti (24,05% e 19,70% ) ed anche rispetto al dato medio della settimana appena conclusa che è risultato essere del 21,41%.

I 453 nuovi positivi residenti (341 nel potentino e 112 nel materano) sono stati riscontrati principalmente nei comuni di: Potenza (85), Matera (39), Avigliano (25), Ferrandina (19), Venosa e Tramutola (12), Policoro (10), poi in altre comunità con numeri minori come da elenco nel report.

Ma con questo elevato livello di contagi è opportuno che venga meno l’obbligo di mascherina al chiuso? “Chiediamolo al presidente del Consiglio se è giusto togliere l’obbligo della mascherina al chiuso, visto che si è beccato il Covid. –ha dichiarato all’Adnkronos Salute Massimo Galli, ex direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, che aggiunge: “Il concetto è che il dispositivo di protezione è uno strumento individuale prezioso che, seppure non ci protegge al 100% dall’infezione, comunque ci protegge parecchio. Ora pensare di togliere questa misura mi sembra più che una battaglia di libertà, una scelta miope e populista. Immaginare, con questa situazione epidemiologica, che toglierla possa essere un successo e un segno di normalità non mi pare sensato. La normalità ci sarà quando la pandemia si sarà spenta e non mi pare“.