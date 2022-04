” C’è un interesse da parte di più nazioni a fare la quarta dose soprattutto nei più fragili, gli ultraottantenni e gli ultrasettantenni. E credo che, se i numeri dei contagi continuano a essere così elevati, bisognerà avviare questa campagna adesso“, non in autunno. E’ quanto sostiene Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), secondo cui le infezioni delle ultime settimane rendono necessaria un’accelerazione di un ennesimo richiamo vaccinale almeno per i soggetti più esposti alle conseguenze gravi della malattia.

Per il ministro Roberto Speranza l’obiettivo europeo sulla quarta dose dei vaccini è “arrivare entro sette giorni ad una proposta unitaria su questa materia“, sentiti Ecdc ed Ema, perchè “queste scelte non sono di natura politica ma di natura scientifica“.

E con i dati del bollettino odierno (bollettino covid basilicata del 3 aprile 2022) in Basilicata il totale dei positivi sale sempre di più è abbiamo superato i ventiseimila.

Inoltre, si registra il decesso di due donne: una 82enne di Potenza, vaccinata, che era ricoverata al San Carlo ed una 59venne di Matera, non vaccinata, ricoverata al Madonna delle Grazie, nel mentre i ricoveri sono stabili.

Infatti, i ricoveri totali passano da 106 a 105 (57 a Potenza e 48 a Matera) con quelli in terapia intensiva che rimangono sempre tre.

I nuovi positivi riscontrati sono stati 635 (616 i residenti) su 3,136 tamponi processati con una incidenza del 20,25%, inferiore al 24,47 del giorno precedente e al 24,18% dell’altra settimana.

Per cui, tenuto conto anche dei 347 guariti residenti (357 in totale), come dicevamo il totale di positivi nella regione salgono da 25.863 a 26.130.

Dei nuovi 616 positivi residenti (446 nel potentino e 170 nel materano): 90 sono stati riscontrati a Potenza, 85 a Matera, 21 a Melfi, 20 a Avigliano, 17 a Venosa, 14 a Marsico Nuovo, poi via via in altri comuni con numeri inferiori che potete consultare sul file allegato.