Oggi 31 marzo, dopo due anni e due mesi, finisce lo stato di emergenza sanitaria e da domani (e non è un pesce d’aprile) si passa ad una gestione di maggiore “normalità” nella gestione dei contagi da covid con delle novità sostanziali nelle prescrizioni così come contenuto nell’ultimo decreto del governo che abbiamo avuto modo già di trattare.

Da domani, insomma, non ci saranno più i colori delle Regioni, addio anche al Comitato tecnico scientifico che ha indicato la strada per due anni al ministero della Salute e al governo, nonchè la struttura commissariale messa su da Arcuri e poi affidata a Figliuolo. Ma per la gestione della campagna vaccinale che intanto prosegue “È temporaneamente istituita un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che opera fino al 31 dicembre 2022“, come stabilito nel precitato decreto.

Da domani viene ridotto drasticamente anche l’utilizzo del super green pass, che rimane solo per palestre, piscine, centri culturali, feste, congressi, convegni, casinò e discoteche; torna il green pass base per tutti i lavoratori, così come sui mezzi pubblici – sia locali che a lunga percorrenza -, per le attività all’aperto, ma anche in bar e ristoranti sia dentro che fuori. E poi in negozi, banche, poste e pubblici uffici non c’è più obbligo di green pass base; finisce la quarantena per contatto con una persona positiva al Covid, andrà in isolamento solo chi ha contratto il virus.

E’ evidente che si tratta di un passaggio fortemente simbolico ma, come raccomandano tutti gli esperti più prudenti e la stessa situazione che osserviamo in questi giorni, occorrerà ancora prudenza ed attenzione perchè non siamo completamente fuori.

Infatti, anche i dati della Basilicata contenuti nel primo comunicato odierno confermano una situazione ancora seria, con altri tre decessi (una persona residente a Rapolla, una persona residente a Forenza e una persona residente a Lavello) con i ricoveri che rimangono ancora oltre i cento e i nuovi casi che rimangono significativamente alti e che hanno portato oggi a superare i 25 mila in totale (il dato preciso lo indicheremo nel pomeriggio quando il secondo comunicato fornisce i dati dei soli residenti).

Questo nonostante si cominci a registrare una inversione di tendenza nell’incidenza positivi/tamponi, infatti, su 3.129 tamponi processati, sono stati 684 quelli positivi, con una incidenza del 21,86%, in discesa rispetto al 23,87%, del giorno precedente e sempre inferiore al dato della settimana scorsa fissato al 24,18%, con i guariti che sono stati 399.

I ricoveri totali, variano da 112 a 109 (61 al San Carlo e 48 al Madonna delle Grazie) mentre quelli in terapia intensiva da 3 risalgono a 4 (1 a Potenza ed 3 a Matera).

Ecco a seguire il testo integrale del comunicato della mattinata (nel tardo pomeriggio daremo conto del secondo con il dettaglio comune per comune):

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 30 marzo, sono state effettuate 350 vaccinazioni.

A ieri sono 467.890 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per cento), 441.075 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,7 per cento) e 351.678 (63,6 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.260.884 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 109 le persone ricoverate: 61 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 48 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 3 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 3.129 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 684 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 399 guarigioni.

Inoltre, sono stati registrati 3 decessi: una persona residente a Rapolla, una persona residente a Forenza e una persona residente a Lavello.

Dopo le ore 17,00 di oggi sarà inviato il report completo e collegandosi alla pagina web https://bit.ly/3fLEgGd sarà possibile consultare il bollettino quotidiano (infografica) con i dati riassuntivi.”

==========&&&&&&&&==============

Come ogni giorno, sulla scorta del bollettino pomeridiano ( bollettino covid basilicata del 31-3-2022) si evince che, dei nuovi 661 positivi residenti (478 nel potentino e 183 nel materano): 122 sono stati riscontrati a Potenza, 65 a Matera, 34 ad Avigliano, 22 a Venosa, 19 a Melfi e Marsico Nuovo, 18 a Tito, 15 a Policoro, 14 a Marsicovetere,13 a Pisticci, Lavello, Muro Lucano e Rionero in Vulture, poi via via in altri comuni con numeri inferiori che potete consultare sul file allegato.

Tenuto conto quindi dei 396 guariti residenti (che tornano ad essere inferiori ai nuovi casi), il numero totale dei positivi attuali nella nostra regione è tornato nuovamente a salire e superare i venticinquemila: da 24.940 a 25.202.