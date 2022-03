Anche l’ultimo monitoraggio della fondazione Gimbe, l’ente indipendente che ogni settimana analizza i dati sulla pandemia nel nostro paese, ha rilevato un netto aumento dei casi covid e dei ricoveri. Nella settimana 16-22 marzo 2022, rispetto alla precedente, è stato registrato un ulteriore aumento di nuovi casi (502.773 rispetto a 379.792) pari ad un +32%, con una risalita anche dei ricoveri ordinari del 5,9% e una frenata della discesa dei posti occupati in terapia intensiva che comunque sono calati del 9,4%. Rilevata anche una lieve diminuzione dei decessi: 924 rispetto a 976). Questo a fronte di una campagna vaccinale che ha rallentato, con le coperture con almeno una dose che aumentano solo dello 0,2% (passando dall’85,4% all’85,6%) e quelle con ciclo completo cresciute dell’1% (dall’82,9% all’83,9%).

Dati che, dice il presidente di Gimbe Nino Cartabellotta “indicano che siamo in una fase di netta ripresa della circolazione virale, seppur eterogenea nelle varie aree del Paese: oltre 1,2 milioni di mila persone attualmente positive, una media di quasi 72 mila nuovi casi al giorno e un tasso di positività che ha raggiunto il 15,2%”. Pertanto, per evitare una quinta ondata che potrebbe compromettere le riaperture, sostiene che: “è indispensabile imprimere una nuova spinta alla campagna vaccinale: aumentare coperture vaccinali e terze dosi, in particolare negli over 50, e accelerare con le quarte dosi negli immunodepressi. E poi continuare ad utilizzare le mascherine al chiuso».

Una campagna vaccinale che in Basilicata è al di sotto dei dati nazionali sopra ricordati, considerato che, come si può leggere nel comunicato odierno che pubblichiamo a seguire: l’84,5% ha ricevuto la prima dose, il 79,7% due dosi e solo il 63,1% anche la terza dose.

La buona notizia oggi è che non c’è nessun deceduto, mentre i ricoveri in ospedale continuano a ballare intorno ai cento. Infatti, quelli totali risalgono da 98 a 101 (57 al San Carlo e 44 ala Madonna delle Grazie), ma rimangono sempre tre quelli in terapia intensiva (1 a Potenza e 2 a Matera).

Ha, invece, superato abbondantemente la soglia dei ventitremila il numero totale di positivi nella nostra regione, con i 1.033 nuovi contagiati emersi dai 4.166 tamponi processati ieri, con una incidenza del 24,80%, in lieve riduzione rispetto al 25,65 del giorno precedente ma sempre superiore al dato della settimana scorsa che è stato del 24,62.

Ecco a seguire il primo comunicato ufficiale, mentre ricordiamo che nel pomeriggio integreremo le informazioni in base al secondo comunicato che giungerà dopo le 17,00:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 23 marzo, sono state effettuate 407 vaccinazioni.

A ieri sono 467.768 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,5 per cento), 440.760 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,7 per cento) e 349.342 (63,1 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.258.041 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 101 le persone ricoverate: 57 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 44 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 2 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 4.166 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 1.033 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 440 guarigioni.

Nessun decesso è stato segnalato alla Task force regionale.

Dopo le ore 17,00 di oggi sarà inviato il report completo e collegandosi alla pagina web https://bit.ly/3fLEgGd sarà possibile consultare il bollettino quotidiano (infografica) con i dati riassuntivi.“