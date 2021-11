I casi crescono e il timore che ci possa essere un’impennata nelle prossime settimane che possa riportare a chiudere le attività commerciali e non solo è una ipotesi che nessuno vuole prendere in considerazione. Ed allora comincia a farsi strada l’idea che in zona gialla regole uguali per tutti, ma non in zona arancione e rossa. La differenza potrà farla il vaccino contro il Covid. La proposta arriva dalle Regioni e il l governo, a questo punto ci sta pensando seriamente e nei prossimi giorni sarà chiamato a prendere delle decisioni importanti con l’obiettivo di arrivare a Natale ed oltre senza che la quarta ondata prenda il sopravvento. La campagna vaccinale prosegue, con l’impatto della terza dose di vaccino che se effettuata da tutti i potenziali fruitori potrà essere determinante su un nuovo abbassamento dei casi.

E allora il lockdown per non vaccinati su modello Austria? No, ma quello su cui si sta riflettendo è che, con l’eventuale cambio di colore, non vengano penalizzato chi ha ricevuto il vaccino. Quindi, con il passaggio in zona arancione o rossa le restrizioni varrebbero solo per chi non è vaccinato, mentre per chi è immunizzato resterebbe tutto normale. Ma è al momento ancora una ipotesi di lavoro.

In Basilicata, questi i dati in sintesi che emergono dai comunicati ufficiali che pubblichiamo a seguire:

sono 20.189 i lucani che hanno ricevuto la terza dose;

i ricoveri totali scendono ancora da 25 a 23, mentre i ricoverati in terapia intensiva sono ora due (uno all’Ospedale San Carlo ed un altro al Madonna delle Grazie);

(uno all’Ospedale San Carlo ed un altro al Madonna delle Grazie); l’incidenza dei positivi sui tamponi processati ieri è del 4,21% quasi simile a quello del giorno precedente che è stato del 4,32% ed inferiore al dato della settimana appena conclusa che è stato del 4,59%;

quasi simile a quello del giorno precedente che è stato del 4,32% ed inferiore al dato della settimana appena conclusa che è stato del 4,59%; il totale dei positivi in regione che, tenuto conto dei 40 nuovi casi e delle 25 guarigioni odierne, sale a 964 ;

che, tenuto conto dei 40 nuovi casi e delle 25 guarigioni odierne, ; i nuovi casi riguardano: Miglionico e Venosa (5), Bernalda, Stigliano e Ferrandina (4), Matera, Melfi, Potenza e Policoro (3), poi altri Comuni (come da elenco in tabella) con meno positivi.

Ecco a seguire il comunicato ufficiale riferito alla giornata di ieri ed anche le tabelle riepilogative:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 16 novembre, sono state effettuate 1.993 vaccinazioni. A ieri sono 435.118 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (78,6 per cento) e 399.360 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (72,2 per cento) e 20.189 quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 854.667 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 951 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 40 (tutti relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 26 guarigioni, di cui 25 relative a residenti in Basilicata.”