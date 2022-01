Ci sono troppi positivi? Evitiamo di dirlo. I positivi asintomatici? Non conteggiamoli. Uno viene ricoverato in ospedale per una patologia qualunque, ma all’ingresso nel nosocomio risulta positivi al covid19? Non va conteggiato. Sono le ideone che cominciamo a sentire in queste ore. Insomma, un voler mettere la polvere sotto il tappeto, in parte per non voler far prendere atto giorno dopo giorno che non si riesce più a gestire la situazione sia sul piano nazionale che regionale. Ed anche per la politica del “meno salute e più pil” che sta prendendo oramai definitivamente il sopravvento. Si tenta ora un ulteriore passo dopo quello fatto con la sostituzione della quarantena per i vaccinati con “l’autosorveglianza” che finisce con un tampone anche antigenico, prima ritenuto per ammissione delle autorità stesse meno affidabile del molecolare ed ora paragonato a quest’ultimo (https://giornalemio.it/cronaca/regione-fimmg-definiscono-procedura-trattamento-esito-tamponi-strutture-private/).

Insomma, un vada come vada……nel mentre con i contagi in aumento (anche se li si vorrà nascondere), continueranno ad aumentare anche i ricoveri per/con covid che sottrarranno posti letto alle altre patologie. E questa mancanza di posti è quindi privazione del diritto costituzionale alla salute è tutta da ascrivere alla mancanza di governo e regioni nella mancata implementazione delle strutture. Una palese dimostrazione di incapacità che si vorrebbe nascondere dietro la paventata necessità di non creare allarme con la diffusione dei dati.

I cittadini hanno il diritto di sapere dalle autorità la verità sui dati e agli operatori dei media tocca riportarli con professionalità. Non è rompendo il termometro che la febbre passa, come ha efficacemente detto in proposito l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco già assessore alla sanità della Puglia, questa mattina.

Ma, nel frattempo, dal report odierno per la Basilicata si apprende che:

salgono i ricoveri da 74 a 81 (44 al San Carlo di Potenza, di cui 2 in terapia intensiva, e 37 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui nessuno in terapia intensiva);

(44 al San Carlo di Potenza, di cui 2 in terapia intensiva, e 37 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui nessuno in terapia intensiva); su 2.609 tamponi processati sono emersi 985 nuovi positivi (955 i residenti) con una incidenza giornaliera del 37,75% , superiore al 34,17% di ieri e al 33,48% della settimana precedente ;

, ; il totale dei positivi in regione, tenuto conto dei 955 nuovi positivi e dei 220 guariti, è ora giunto a 12.479.

Ed ecco il testo del comunicato, mentre le tabelle riepilogative con i dati riferiti ai vari comuni le aggiungeremo in coda appena disponibili:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 12 gennaio, sono state effettuate 6.511 vaccinazioni. A ieri sono 451.989 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (81,7 per cento), 416.806 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (75,3 per cento) e 215.898 (39,0 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.084.693 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 81 le persone ricoverate: 44 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 2 in terapia intensiva, e 37 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui nessuno in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 2.609 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 985 (e di questi 955 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 233 guarigioni, di cui 220 relative a residenti.”

Il bollettino quotidiano con i dati riassuntivi sarà consultabile dopo le ore 14,00 di oggi collegandosi alla pagina web: https://bit.ly/3fLEgGd.