”Dal 31 marzo abbiamo superato lo stato di emergenza, ma non siamo fuori dalla pandemia e serve ancora cautela” dichiara il ministro della salute Roberto Speranza che aggiunge “Pochi minuti fa è stato approvato un emendamento in Commissione Affari sociali della Camera che proroga l’uso della mascherina fino al 15 giugno in ambito sanitario, ospedali e rsa, nel trasporto pubblico locale e a lunga distanza, negli studi professionali, nei cinema e teatri e negli eventi sportivi al chiuso. Oggi firmerò un’ordinanza che farà da ponte nel tempo necessario alla conversione del decreto.” Dunque, questa, a partire dal 1 maggio sarà l’unica regola che rimarrà in piedi per un altro mese e mezzo.

Venendo al report odierno della Basilicata (Task Force Coronavirus bollettino del 28 aprile 2022), lo stesso registra il decesso di una donna residente a Matera (classe 1926) avvenuto al Madonna delle Grazie, oltre ad un ulteriore incremento dei ricoveri totali che risalgono oltre i cento.

Infatti i ricoveri totali da 95 passano a 101 (71 al San Carlo e 30 al Madonna delle Grazie) mentre rimangono vuoti i letti di terapia intensiva.

Per quanto riguarda i nuovi contagi, su 3.137 tamponi processati, sono stati riscontrati 800 nuovi positivi (771 i residenti) pari ad una incidenza del 25,50%, inferiore al 28,08% del giorno precedente ed anche al 26,49% del dato della settimana appena conclusa. Dati che comunque, pur tenuto conto dei 661 guariti (649 residenti), contribuiscono a far salire ancora il totale dei positivi in regione da 29.255 a 29.376.

I 771 nuovi positivi residenti (519 nel potentino e 252 nel materano) sono stati riscontrati principalmente nei comuni di: Potenza (100), Matera (94), Bernalda (29), Ferrandina (27), Francavilla sul Sinni (25), poi in altre comunità con numeri minori come da elenco che è consultabile nel report di cui al link iniziale.