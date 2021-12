In Basilicata, continua il dato altalenante dei contagi che oggi dopo tre giorni scendono sotto i 100, con una incidenza positivi/tamponi del 7,23% (ieri 11,39%, prima 6,99% e prima ancora 11,78%). Salgono, però, ancora i ricoveri di due unità e diventano 33 (12 a Potenza, 21 a Matera di cui uno in terapia intensiva). Matera continua a viaggiare con un numero rilevante di nuovi casi: oggi 28.

E a proposito dell’avvio della vaccinazione dei bambini in età pediatrica (in regione partirà domenica in tutti gli hub: a Potenza e a Matera l’apertura è prevista dalle 8 alle 20, negli altri comuni dalle 8 alle 14) con la possibilità di rivolgersi anche ai pediatri di libera scelta (dei 56 presenti in regione, finora hanno aderito in 30), giungono notizie rassicuranti dagli Stati Uniti. Su 7.141.428 dosi di vaccino somministrate ai bambini tra i 5 e gli 11 anni sono state riscontrate solo 8 miocarditi. Dati giunti dal meeting dell’Advisory Committee on Immunization Practices (Acip) dei CDC statunitensi con il 97% delle segnalazioni riportate negli USA definite lievi. Tra quelle più severe, per l’appunto, gli 8 casi di miocardite. In tutti i casi forme non gravi: 5 si sono già risolti, 1 è in via di risoluzione, sugli altri due si è in attesa di maggiori informazioni. I CDC stanno ancora approfondendo altri 6 casi di sintomatologia potenzialmente compatibili con la miocardite. E comunque dal resoconto non emergono effetti collaterali diversi da quelli riscontrati nelle sperimentazioni cliniche. Il rapporto ha riportato anche il caso di due morti successive alla vaccinazione, ma con nesso causale con il vaccino non provato (si trattava di due bambine di 5 e 6 con “storia medica complessa”, spiega il dossier, entrambe affette da paralisi cerebrale spastica complicata da ulteriori patologie).

Ma ecco i dati in sintesi della giornata di ieri:

i ricoveri totali -come dicevamo-salgono ancora da 31 a 33 , con sempre uno solo di essi (a Matera) in terapia intensiva;

, con sempre uno solo di essi (a Matera) in terapia intensiva; l’incidenza giornaliera dei positivi sui tamponi è oggi del 7,23% rispetto all’11,39% di ieri e quasi uguale al dato della settimana scorsa che è stato del 7,10%;

rispetto all’11,39% di ieri e quasi uguale al dato della settimana scorsa che è stato del 7,10%; il totale dei positivi in regione che, tenuto conto degli 86 nuovi casi e delle 11 guarigioni, sale da 1.692 a 1.707.

Ecco a seguire il comunicato ufficiale riferito alla giornata di ieri (le tabelle riepilogative dei dati le pubblicheremo in coda appena disponibili):

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 16 dicembre, sono state effettuate 4.929 vaccinazioni. A ieri sono 441.584 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (79,8 per cento) e 409.674 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (74,0 per cento) e 111.788 quelli che hanno ricevuto la terza dose (20,2 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 963.046 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 33 le persone ricoverate: 12 nell’ospedale San Carlo di Potenza; 21 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 1 nel reparto di terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 1.244 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 90 (e tra questi 86 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 90 guarigioni, di cui 71 relative a residenti in Basilicata.”

…ed ecco anche le tabelle da cui si evince che i nuovi casi riguardano: Matera (28), Potenza (8), Lauria, Senise e Trecchina (6), poi altri Comuni (elencati in tabella che segue) con meno nuovi positivi.

(NB. dal 12 novembre scorso il totale dei positivi riportato sulle tabelle della regione è inferiore di uno rispetto al nostro che calcoliamo giornalmente in base ai dati ufficiali pubblicati senza che venga fornita una spiegazione. L’11 novembre i dati combaciavano in 895. Il giorno dopo vi sono stati 30 nuovi casi e 5 guarigioni. 895+30-5=920, mentre sulle tabelle di quel giorno veniva riportato 919. Da allora continua ad esserci questa discrasia che si è ampliata il 6-12-2021 a 3 unità (Eppure venerdì il dato della regione era 1.156 + 63 – 37 del fine settimana, sarebbero 1.182 e non 1.180 come riportato in tabella). Il 7-12-2021 la differenza aumenta ancora perchè dal calcolo che ognuno può fare risultano 1.217, mentre sulla tabella trovate 1.209. Un dato incongruo anche rispetto al dato riportato in tabella ieri che era 1.180. Infatti: 1.180 +52-18=1.214). Non sarebbe male se dessero qualche spiegazione in più per questi numeri ballerini.