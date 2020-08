Anche il tampone “ufficiale” effettuato sul giovane materano (che lo aveva già fatto privatamente) ha confermata la sua positività al covid19 ed è quindi compreso nel bollettino giornaliero, costituendo il solo caso che si aggiunge a quelli già esistenti in regione, portando il totale attuale dei contagiati a DODICI. (https://giornalemio.it/cronaca/basilicata-ora-sono-11-i-positivi-in-totale-un-nuovo-caso-a-matera/)

Ieri sollevavamo il problema della necessità che si aumenti anche in Basilicata la capacità del servizio sanitario di aumentare la capacita di effettuare sempre più tamponi al fine di individuare tempestivamente quanti più positivi prima che essi entrino in contatto con altri cittadini (https://giornalemio.it/politica/piu-tamponi-per-tutti/) quale arma preventiva di difesa da questo rischio con cui dovremo convivere per un periodo di tempo che non ci è dato sapere.

Come la vicina Regione Puglia che si prepara ad un possibile aumento dei contagi previsto per le prossime settimane, a fronte del rientro dalle vacanze migliaia di persone, con una ricognizioni di tamponi e reagenti disponibili in vista di un probabile boom di test. Domenico Lagravinese, capo dipartimento di prevenzione dell’Asl di Bari ha detto: “nei prossimi sette- dieci giorni c’è da aspettarsi un aumento di contagi causato dai rientri dei vacanzieri“. Ma per Pierluigi Lopalco (il responsabile scientifico della task force regionale contro il Coronavirus) questo aumento dei contagi fra i vacanzieri non deve preoccupare “abbiamo un mese di tempo per spegnere eventuali focolai che si accenderanno fra i giovani perché le strategie avviate in questi giorni serviranno fra un mese quando all’apertura delle scuole vivremo davvero un momento critico“.

Quindi niente panico, precauzioni, e controllo tempestività sanitaria per tenere tutto sotto controllo e non farsi sfuggire la situazione di mano.

E’ quello che auspichiamo accada anche in Basilicata ( https://giornalemio.it/politica/piu-tamponi-per-tutti/) nel mentre “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 18 agosto, sono stati processati 240 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 1 è risultato positivo e riguarda una persona residente a Matera che effettuerà un secondo tampone di conferma.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 12 e si trovano tutti in isolamento domiciliare.

Nel reparto di malattie infettive dell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza è ricoverata 1 persona di nazionalità estera e proveniente da Stato estero, risultata negativa al secondo tampone di verifica e in attesa di formale comunicazione di dimissioni.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 28 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 2 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 374 guariti; 1 cittadino residente in Umbria in isolamento in Basilicata; 4 residenti in un Comune della Toscana in isolamento in Basilicata; 1 cittadino lucano residente in Lombardia e in isolamento in Basilicata; 1 persona di nazionalità estera ricoverata all’Ospedale ‘San Carlo’; 5 persone di nazionalità estera che si trovano in isolamento domiciliare in Basilicata; 34 cittadini stranieri in isolamento in una struttura lucana dedicata.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 51.628 tamponi, di cui 51.015 risultati negativi.

Il prossimo aggiornamento mercoledì 20 agosto, alle ore 12,00.”

Seguono tutti i dati riassuntivi: