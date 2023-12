Basilicata: nuovo bando regionale per miglioramento impianti sportivi

Da una nota regionale si apprende che “Su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico e Lavoro, Michele Casino, la Giunta regionale ha approvato l’avviso pubblico “infra-sport” per la presentazione e selezione di operazioni di rigenerazione e riqualificazione di impianti sportivi esistenti.” Nella stessa si specifica che “Potranno essere candidati da Comuni e Unioni dei Comuni interventi fino a un massimo di 400.000 euro per finanziare interventi che prevedano il miglioramento della sicurezza, interventi di sostenibilità ambientale e/o che prevedano l’efficientamento energetico, interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, interventi relativi alla realizzazione di nuovi spazi situati all’interno del plesso dell’impianto sportivo/complesso sportivo esistente, atti ad ampliare l’offerta di attività sportive praticabili, interventi di realizzazione di spazi attrezzati e aree verdi, spese per l’acquisto di arredi e/o attrezzature sportive strettamente connesse e necessarie alla pratica delle attività sportive, interventi di manutenzione straordinaria/ristrutturazione edilizia e/o ammodernamento/adeguamento e/o ampliamento/completamento degli spazi per attività sportiva, dei servizi di supporto o degli spazi per il pubblico. I soggetti abilitati alla presentazione della candidatura, potranno presentare le istanze a partire dalle ore 8,00 del 22 gennaio 2024 e fino alle ore 23,59 del 25 marzo 2024 attraverso la sezione “Avvisi e Bandi” del portale www.regione.basilicata.it”.

“Continua come promesso l’impegno poderoso della Regione Basilicata in favore degli Enti locali con la riqualificazione delle infrastrutture sportive – afferma l’assessore Casino – per l’incremento della pratica sportiva, oltre che evidentemente a vantaggio del benessere delle comunità locali. A pochi mesi dal Bando Top Sport che ha assegnato 5 milioni di euro per la realizzazione di diversi interventi sugli impianti sportivi dei Comuni, con l’avviso pubblico di oggi abbiamo previsto una dotazione finanziaria di 6,5 milioni di euro, con premialità in specie per i piccoli Comuni”.