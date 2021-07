C’è ora una conferma : “Il vaccino contro il Covid-19, se si sono completate le dosi previste, è efficace circa all’80% nel proteggere dall’infezione, e fino al 100% dagli effetti più gravi della malattia, per tutte le fasce di età.” A dimostrarlo i dati elaborati dall’Istituto Superiore di Sanità provenienti dall’anagrafe nazionale vaccini (Avm) e dalla sorveglianza integrata dei casi di infezione da virus SARS-CoV-2 relativi al periodo tra il 21 giugno e il 4 luglio.

Per quanto riguarda l’infezione il ciclo completo di vaccinazioni ha un’efficacia tra il 79,8% e l’81,5%, sempre a seconda della fascia d’età(nell’elaborazione è stato esaminato lo status vaccinale di infetti, ricoverati e deceduti per Sars-Cov-2, e l’efficacia vaccinale è stata calcolata separatamente per quattro fasce di età: 12-39, 40-59, 60-79 e over 80). Per i ricoveri ordinari l’efficacia varia dal 91,0% al 97,4% con il valore più alto nella fascia 40-59 anni. Per i ricoveri in terapia intensiva l’efficacia è del 100% nelle due fasce più giovani (cioè non si è verificato nessun ricovero in terapia intensiva nei vaccinati nel periodo considerato) e scende leggermente al 96,9% negli over 80. Per quanto riguarda i decessi l’efficacia è di nuovo del 100% nelle due fasce più giovani, mentre scende al 98,7% in quella 60-79 (2 decessi tra i vaccinati contro i 78 dei non vaccinati) e al 97,2% negli over 80 (15 decessi nei vaccinati e 62 nei non vaccinati).

È dunque evidente l’utilità di accelerare il più possibile la campagna vaccinale e -nel frattempo che si raggiunge una copertura più alta dell’attuale- mantenere le misure di distanziamento e protezione indicate dagli esperti.

Per quanto riguarda la Basilicata “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 9 luglio, sono state effettuate 5.413 vaccinazioni. A ieri sono 315.766 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (57,1 per cento) e 176.244 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (31,9 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 492.010 su 553.258 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 499 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 9 (7 residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 22 guarigioni, tutte di residenti in Basilicata.”

L’incidenza positivi/tamponi della giornata è dell’1,80%, superiore all’1,36% di ieri e al dato medio della settimana appena conclusa che si è stato dell’1,54%.

I nuovi casi riguardano: Matera (5) e Potenza, Pisticci, Policoro e Bernalda con uno.

I ricoveri totali scendono ancora da 14 a 13, sempre con zero ricoveri in terapia intensiva e nessun decesso.

Tenuto conto che oggi si registrano 22 guariti tra i residenti, il numero dei positivi attuali in Basilicata (in base ai dati sinora forniti che contabilizziamo quotidianamente) sarebbero 2.152, nel mentre le schede sotto riportate continuano a fornirne un dato diverso, inferiore di 1.555 persone, sollevata nei giorni scorsi e mai spiegata nei bollettini (https://giornalemio.it/cronaca/in-basilicata-i-positivi-attuali-son-meno-di-1-000-per-magia-e-i-dati/).

Anche oggi se guardate i numeri della prima tabella che riportiamo qui sotto e quelli della terza dicono cose diverse, quest’ultima infatti non è stata aggiornata e riporta i dati del giorno precedente. Ma anche il loro numero di positivi attuali indicato è errato perchè, aggiungendo ai 612 di ieri i 7 nuovi casi di oggi e sottraendo i 22 guariti, il risultato è 597 non 599. Ma è una battaglia persa.