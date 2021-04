Con il nuovo decreto legge varato con non poche fibrillazioni dal governo Draghi (che nell’occasione ha scoperto di avere il suo Renzi di turno nell’altro Matteo) a partire dal 26 aprile torna la zona gialla e iniziano le riaperture, legate proprio a questa fascia di colore più chiara. Viene fissato, inoltre, il calendario per la ripartenza delle attività chiuse in questi mesi: bar, ristoranti, palestre, piscine, cinema e teatri. Novità anche per le scuole e per gli spostamenti tra Regioni (ecco il testo integrale: Draghi-Decreto-Riaperture)

Dunque, in zona gialla da lunedì riaprono i ristoranti, sia a pranzo che a cena, ma solo negli spazi all’aperto (quelli al chiuso riapriranno, invece, a partire dal 1 giugno) e riaprono anche cinema e teatri (c’è un nuovo protocollo che prevede che gli spettatori non superino il 50% della capienza totale, con un limite massimo di 500 persone al chiuso e 1000 all’aperto). Le scuole riaprono in ogni zona fino alla terza media, con il 100% della didattica in presenza. Le superiori, invece, saranno in presenza tra il 50 e il 75% in zona rossa e tra il 60 e il 100% in zona gialla e arancione. Rimane in vigore il “coprifuoco” dalle 22 alle 5 del mattino. Per gli spostamenti tra Regioni è previsto che: tra territori in zona gialla saranno liberi, mentre per entrare e uscire dalle aree rosse e arancioni saranno necessari i cosiddetti “certificati verdi” che si possono ottenere in tre modi: completando il ciclo di vaccinazione, essendo guariti dal Covid o effettuando un tampone con risultato negativo entro 48 ore prima rispetto allo spostamento.

Assume, dunque, particolare interesse la decisione che verrà assunta nella giornata di oggi sulla base dei dati sul colore che assumeranno le regioni a partire da lunedì prossimo, con la Basilicata che sembra essere in bilico tra una riconferma nella zona arancione e la gialla.

Venendo, dunque, ai dati diffusi oggi dalla task force della Basilicata, relativi ai tamponi molecolari processati nella giornata di ieri 22 aprile si rileva la stabilizzazione della risalita registrata ieri (a differenza dei due giorni precedenti) dell’incidenza giornaliera positivi/tamponi che si conferma all’11,80% (ieri 11,76%), con i ricoveri sostanzialmente stazionari e altri due decessi.

Infatti, su 1.627 tamponi molecolari, sono stati rilevati ben 192 positivi (187 i residenti) con una incidenza giornaliera positivi/tamponi per l’appunto in risalita, comunque sempre inferiore al dato medio della settimana appena conclusa (12,42%), sebbene non a quello giornaliero nazionale che è del 4,45%.

I nuovi positivi di oggi riguardano Matera con 22 casi, Potenza e Avigliano con 19, Policoro (17), Abriola (10), poi via via altri comuni con numeri inferiori.

Anche oggi, purtroppo come dicevamo prima, si registrano altri due decessi, mentre i ricoveri totali aumentano da 166 a 172 e quelli in terapia intensiva variano da 12 a 11.

Infine, i guariti sono 67 i guariti della giornata (66 i residenti), con il totale dei positivi in Basilicata che sale a 5.863.

A seguire i dati in dettaglio:

Tamponi molecolari totali n. 312.498

Tamponi totali negativi n. 286.949

Persone testate n. 183.107

Tamponi molecolari di giornata n. 1.627

Test antigenici totali 13.822

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 192

Tamponi negativi n. 1.435

RICOVERATI N. 172

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 30

Pneumologia n. 31

Medicina d’Urgenza n. 17

Medicina Interna Covid n. 18

Terapia Intensiva n. 07

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 34

Pneumologia n. 17

Medicina Interna Covid n. 14

Terapia Intensiva n. 04

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 67

DECESSI TOTALI N. 02

Deceduti Residenti n. 02

• Grottole

• Potenza

POSITIVI TOTALI N. 192

Residenti: n. 187

N. Comune

10 Abriola

1 Anzi

19 Avigliano

8 Balvano

6 Bella

1 Bernalda

3 Castelluccio Inferiore

7 Castelmezzano

1 Colobraro (domiciliato a Policoro)

2 Craco

3 Ferrandina

7 Filiano

2 Genzano di Lucania

8 Lavello

22 Matera

5 Moliterno

4 Montalbano Jonico

1 Muro Lucano (domiciliato ad Avigliano)

1 Palazzo San Gervasio

2 Picerno

3 Pietragalla

2 Pignola

3 Pisticci

17 Policoro (n. 1 domiciliato a Nova Siri)

19 Potenza (n. 1 domiciliato a Balvano)

5 Rionero in Vulture

1 Salandra

1 Sarconi

1 Scanzano Jonico

1 Tito

8 Tolve

2 Tramutola

1 Tricarico

2 Venosa

3 Vietri di Potenza

5 Viggiano

Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 02

N. Regione/ Stato estero

2 Germania (domiciliati a Moliterno)

Non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 03

N. Regione/ Stato estero

1 Calabria

2 Puglia

GUARITI TOTALI N. 67

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 66

N. Comune

6 Avigliano

1 Barile

1 Bella (domiciliato a San Fele)

1 Castronuovo di Sant’Andrea

1 Ferrandina (domiciliato a Policoro)

1 Grassano

1 Grottole

2 Lauria

13 Matera

9 Melfi

1 Pisticci

9 Policoro

2 Potenza

2 San Fele

5 Scanzano Jonico

1 Senise

2 Stigliano

1 Trecchina

7 Tursi

Guariti non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 01

N. Regione/ Stato estero

1 Emilia Romagna (domiciliato a Matera)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.863

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.691

DECEDUTI RESIDENTI N. 494

GUARITI RESIDENTI N. 16.055