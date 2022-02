E mentre si preannuncia per le prossime settimane la quarta dose per le fasce più a rischio e c’è chi già ipotizza che essa possa avere nel prossimo futuro una somministrazione più generalizzata (magari in autunno), con il professore Massimo Galli che però ritiene che prima sarebbe “necessario fare il test sierologico per capire se fare nuova dose“, ecco che finalmente dovrebbe concretizzarsi l’arrivo in Italia di Novavax il nuovo siero che -si dice- potrebbe convincere anche gli incerti e i dubbiosi (https://giornalemio.it/cronaca/a-giorni-disponibile-il-nuovo-vaccino-novavax-convincera-gli-scettici/).

Sebbene per Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali, “è certamente una ulteriore opportunità soprattutto per chi ha nutrito dubbi sul vaccino a mRna e potrebbe preferire questo vaccino tradizionale proteico. Ma temo che ormai la situazione sul fronte dei no-vax si sia molto incancrenita e non sarà semplicissimo per tutti i contestatori delle immunizzazioni anti-Covid convincersi a farsi una dose di Novavax“.

In Basilicata, ad esempio, come è possibile vedere dal cartello che riportiamo a seguire continua a permanere una difficoltà ad andare oltre la media nazionale, superata per chi ha assunto una sola dose (molto probabilmente dipendente dalla buona performance della fascia 5-11). Per il resto oltre ad essere sotto soglia, colpisce anche il confronto con la vicina Puglia che si colloca all’apice delle regioni. E’ evidente che occorrerebbe una azione mirata a recuperare sul territorio queste fasce a rischio. Speriamo possa servire allo scopo anche il Novavax, appena sarà possibile prenotarlo anche qui.

I dati odierni contenuti nel primo comunicato della task force la buona notizia è che, dopo dieci giorni di seguito, non si registra alcun decesso.

Ed anche per quanto riguarda i ricoveri sebbene quelli totali salgono ancora da 107 a 110 (63 nell’ospedale San Carlo e 47 nell’ospedale Madonna delle Grazie), rimane sempre un solo ricovero, a Matera, 1 in terapia intensiva.

I nuovi positivi riscontrati su 4.576 tamponi processati, sono stati 812, con una incidenza del 17,74%, di poco superiore al 17,34% riferito all’intera settimana appena conclusa. Le guarigioni, 702, tornano ad essere inferiori ai nuovi casi.

Ma ecco a seguire il comunicato della mattinata mentre le tabelle riepilogative e con maggiori dettagli le pubblicheremo a seguire, dopo le 17,00, appena verranno rese disponibili:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 21 febbraio, sono state effettuate 1.109 vaccinazioni. A ieri sono 466.838 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,4 per cento), 435.027 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (78,6 per cento) e 333.509 (60,3 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.235.374 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 110 le persone ricoverate: 63 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui nessuna in terapia intensiva, e 47 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 1 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 4.576 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 812 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 702 guarigioni.

Dopo le ore 17,00 di oggi sarà inviato il report completo e collegandosi alla pagina web https://bit.ly/3fLEgGd sarà possibile consultare il bollettino quotidiano (infografica) con i dati riassuntivi.”

Dalle ulteriori tabelle pubblicate si apprende che i 709 nuovi positivi odierni risiedono a: Potenza (98), Matera (93), Policoro (40), Rionero in Vulture (32), Bernalda (28), Melfi (27), Scanzano Jonico (25), poi altri comuni con minori casi come da elenco sottostante.

I guariti residenti sono stati, invece, 692: Matera (109), Potenza (81), Policoro (46) e via via come da elenco che segue.

Il totale degli attuali positivi in Basilicata, tenuto conto dei nuovi positivi e dei guariti, torna a crescere da 19.831 a 19.928 (rimane sempre di 45 la discrasia con il dato ufficiale).