La variante Omicron sembra essere responsabile di un nuovo sintomo nei bambini piccoli: il croup o laringotracheobronchite. Normalmente innescato da virus respiratori fino alla comparsa della variante Omicron che con la sua larga diffusione nel mondo ha visto una crescita della diagnosi di questa infiammazione.

A determinare l’associazione tra croup e variante Omicron del coronavirus SARS-CoV-2 è stato un team di ricerca americano guidato da scienziati del Boston Children’s Hospital, che hanno collaborato a stretto contatto con i colleghi del Dipartimento di Pediatria Generale del Boston Medical Center. Il professor Ryan C.L. Brewster coordinatore del gruppo dichiara: “C’era un legame molto chiaro tra quando Omicron è diventata la variante dominante e quando abbiamo iniziato a vedere un aumento del numero di pazienti con croup. La maggior parte dei casi di croup può essere gestita in regime ambulatoriale con desametasone e cure di supporto. Il tasso di ospedalizzazione relativamente alto e il gran numero di dosi di farmaci richieste dai nostri pazienti con croup e COVID-19 suggeriscono che COVID-19 potrebbe causare croup più grave rispetto ad altri virus. Sono necessarie ulteriori ricerche per determinare le migliori opzioni di trattamento per questi bambini”. I medici raccomandano i genitori di portare i bimbi dal medico quando manifestano questi sintomi: respiro stridulo, tosse abbaiante a riposo, difficoltà respiratorie, labbra e punta delle dita di colore blu, croup lieve che dura per più di una settimana. E suggeriscono di sottoporre i piccoli al tampone oro-rinofaringeo. I dettagli della ricerca “COVID-19-Associated Croup in Children” sono stati pubblicati sulla rivista Pediatrics.

Venendo ai dati della Basilicata del report odierno, la buona notizia è che oggi non si segnalano decessi. Mentre risalgono i ricoveri totali da 90 a 94 (54 al San Carlo e 40 al Madonna delle Grazie), di cui due in terapia intensiva, uno per nosocomio.

Sempre alti i nuovi positivi (834 su 3.597 tamponi) con una incidenza del 23,19% di molto superiore al dato della settimana scorsa che è stato del 21,50%.

Ecco a seguire il comunicato ufficiale:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 15 marzo, sono state effettuate 781 vaccinazioni.

A ieri sono 467.600 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,5 per cento), 440.193 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,6 per cento) e 346.133 (62,6 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.254.013 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 94 le persone ricoverate: 54 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 40 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 1 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 3.597 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 834 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 420 guarigioni.

Nessun decesso è stato segnalato alla Task force regionale.

Dopo le ore 17,00 di oggi sarà inviato il report completo e collegandosi alla pagina web https://bit.ly/3fLEgGd sarà possibile consultare il bollettino quotidiano (infografica) con i dati riassuntivi.“