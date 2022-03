Nel mentre vien proclamato uno stato di emergenza sino al 31 dicembre prossimo per consentire gli aiuti all’Ucraina (che non ha effetti sui cittadini italiani), il Presidente del Consiglio ha confermato la decisione di porre fine il 31 marzo lo stato di emergenza per il covid19.

Il monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) al 28 febbraio, intanto rileva che in Italia l’occupazione delle terapie intensive da parte dei pazienti Covid scende di un punto percentuale e torna al 7%, ma tre regioni superano ancora la soglia di allerta del 10% (Marche all’11%, Sardegna e Lazio al 13%). Tra le regioni in cui rimane stabile c’è la Basilicata, all’1%. Sebbene oggi si registri un lieve incremento.

Resta, invece, al 17% l’occupazione dei posti nei reparti ospedalieri di area non critica, anche se, a livello giornaliero, sono più le regioni che vedono un aumento di quelle che hanno un calo e la Basilicata (26%) è tra le cinque regioni in cui è in discesa. Dunque, quasi tutte le regioni ancora superano la soglia di allerta del 15% per l’occupazione dei reparti di area medica, tranne Lombardia, Molise, Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano.

In Basilicata, dopo tante giornate, il primo comunicato di giornata finalmente non riporta decessi, i ricoveri totali rimangono fermi a 96 (58 al San Carlo e 38 al Madonna delle Grazie), ma salgono quelli in terapia intensiva da 1 a 3 (2 a Potenza e 1 a Matera).

Anche i positivi rilevati sui 3.995 tamponi processati nella giornata di ieri, che sono stati 696, corrispondono ad una incidenza positivi/tamponi del 17,42% in crescita rispetto al 15,92% di ieri e al 16,42% della settimana appena conclusa.

Ma rimangono sempre alte e superiori ai nuovi casi le guarigioni che oggi sono 716.

Ecco a seguire il comunicato a cui seguiranno in serata le tabelle riepilogative con ulteriori dati di dettaglio:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 28 febbraio, sono state effettuate 1.090 vaccinazioni.

A ieri sono 467.233 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,5 per cento), 437.482 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,1 per cento) e 338.577 (61,2 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.243.292 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 96 le persone ricoverate: 58 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 2 in terapia intensiva, e 38 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 1 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 3.995 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 696 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 716 guarigioni.

Nessun decesso è stato segnalato alla task force regionale.

Dopo le ore 17,00 di oggi sarà inviato il report completo e collegandosi alla pagina web https://bit.ly/3fLEgGd sarà possibile consultare il bollettino quotidiano (infografica) con i dati riassuntivi.“