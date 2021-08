Due italiani su tre sarebbero favorevoli all’introduzione del green pass obbligatorio per accedere ad alcuni eventi e luoghi al chiuso. E’ quanto emerge da un sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera. E ad essere favorevoli alla certificazione verde sarebbero gli elettori di tutti i partiti, anche di quelli – come Lega e Fratelli d’Italia – che hanno espresso più dubbi su questa decisione del governo. Il 39% si dice molto favorevole, il 27% abbastanza favorevole, il 12% piuttosto contrario, il 12% molto contrario e il 10% non prende posizione. Maggiore opposizione e dubbi -evidenzia l’indagine- si registrano nelle fasce d’età più alte, tra chi ha una condizione economica meno agiata, tra coloro i quali evidenziano un livello di istruzione più bassa e all’interno di alcune categorie professionali come commercianti, artigiani, disoccupati e lavoratori precari. Tra chi si oppone al green pass o non si esprime sul tema, le spiegazioni sono varie: il 10% lo vive come una grave violazione della libertà individuale, stessa percentuale di chi pensa che esso provocherà un danno per le attività economiche, mentre l’8% ritiene che inutile per contenere i contagi e potenzialmente dannoso per chi sarà costretto a vaccinarsi.

Comunque la si pensi, pochi giorni fa (il 29/7), Roberto Speranza ha annunciato che -al momento- erano già 41,3 milioni i green pass già scaricati a conferma di una adesione oramai massiccia a questo ulteriore strumento di gestione della pandemia.

Venendo in Basilicata, “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 1° agosto, sono state effettuate 4.208 vaccinazioni. A ieri sono 356.976 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (64,5 per cento) e 258.949 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (46,8 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 615.925 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 227 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 7 – tutti residenti in Basilicata – sono risultati positivi.

Nella stessa giornata sono state registrate 2 guarigioni di residenti in Basilicata.”

Nel contempo la Regione ha pubblicato anche le tabelle cumulative dei dati relativi a sabato e domenica appena trascorsi, da cui si apprende, inoltre, che ci sono stati altri 24 positivi riscontrati tra i tamponi di sabato, con, purtroppo, un balzo in avanti dei ricoveri totali a 20 (venerdì erano 17), con un ricovero anche in terapia intensiva.

Come ogni lunedì registriamo anche l’incidenza dei positivi sui tamponi processati relativi all’intera settimana appena conclusa che è del 4,81%, ancora in risalita rispetto al 3,40% di quella precedente, con il totale dei positivi in Basilicata (anche tenuto conto delle 5 ulteriori guarigioni) che sale a 723.