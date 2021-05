Il microbiologo Andrea Crisanti in un’intervista al Messaggero (29-5-2021) ha avanzato il sospetto che la media dei nuovi contagi italiani su 100.000 abitanti siano scesi sotto quota 50, affermando: “Non ci credo, perché se davvero fosse così non avremo più di 100 decessi al giorno e perché alcune Regioni per ottenere la fascia bianca fanno pochi test, giusto per far finta di cercare il virus”. Ci auguriamo che non sia così, per amor di Patria.

Ed in Basilicata? Per quanto ci riguarda (chi ci legge lo sa) è da tempo che abbiamo registrato segnali di una tendenza a voler mettere la polvere sotto il tappeto, forse per cercare di entrare a tutti i costi in quella zona bianca in cui sembra che accederemo per ultimi, con buona pace del “modello Basilicata“. I dati ci dicono che da due settimane i tamponi sono in caduta verticale: dagli 11.287 di fine aprile siamo rapidamente scesi ai 7.012 della settimana precedente a questa finita ieri in cui se ne contano 6.076. Siamo oramai a poche centinaia di tamponi giornalieri (ieri 188, sabato 668). Quale sarebbe la ratio?

Per intanto, la mutata (in peggio) modalità di informazione regionale ci anticipa in pillole che: “la task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 30 maggio, sono state effettuate 2.774 vaccinazioni. A ieri sono 206.874 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (37,4 per cento) e 116.464 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (21,1 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 323.338 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).”

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 188 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 6 (tutti relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 35 guarigioni.”

Nota che rinvia al “bollettino quotidiano con i dati riassuntivi comune per comune” che “sarà consultabile dopo le 14.”

Nell’attesa del secondo tempo della recente comunicazione regionale in materia di covid19, siamo in grado di fornire -come ogni lunedì- l’incidenza settimanale (24/5-30/5) dei positivi sui tamponi processati che è del 4,68%, di poco inferiore a quello della settimana precedente (17/5-23/5) che fu del 4,94%.

Dalle tabelle che pubblichiamo a seguire (riepilogative del sabato e della domenica) emerge che c’è stato ancora ieri -purtroppo- un decesso, mentre i ricoveri totali sono variati da 59 a 58 e quelli in terapia intensiva da 2 a 1.