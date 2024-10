Basilicata, mafie, magistrati e…. partiti ed etica pubblica latitanti!

L’ultima inchiesta della Procura Distrettuale Antimafia di Potenza ha confermato ancora una volta lo scivolamento verso un radicamento della malavita sul territorio lucano, senza che vi sia una percezione di quanto accade, prima che intervenga la magistratura, da parte di chi dovrebbe presidiare il territorio sotto il profilo culturale e politico. Parliamo delle organizzazioni politiche che in base alla Costituzione sono lo strumento di partecipazione popolare alla vita pubblica e che dovrebbero assurgere al ruolo di sentinelle, nonché seminare gli anticorpi etici per fare terra bruciata nei confronti dei malavitosi. Ed è quanto stato rilevato nell’incontro svoltosi venerdì a Potenza in una iniziativa di Basilicata Casa Comune a cui ha partecipato Paolo Borrometi, il giornalista che vive sotto scorta per la sua attività contro la malavita organizzata. Certo il lavoro dei magistrati inquirenti e giudicanti è prezioso ed insostituibile, ma da solo non può bastare a combattere il fenomeno di infiltrazione mafiosa nel tessuto sociale ed economico di una comunità. Per fare questo servirebbero quei partiti radicati sul territorio che non ci sono più. Disintegrati e costituiti sostanzialmente da cordate organizzate intorno agli eletti nelle varie istituzioni. Ciò ha reso questi ultimi più soli, senza più avere alle spalle una struttura partitica con valori e una linea politica atti a compattare una comunità forte, quindi di fatto più deboli e permeabili. Come è possibile in queste condizioni chiedere a “partiti” che sono tali solo sulla carta di “tornare a svolgere una funzione etica” perchè, giustamente “non si può delegare tutto alla magistratura“? Infatti, proprio a Scanzano Jonico, ancora una volta al centro di una inchiesta di stampo mafioso, guarda caso non c’è più la presenza di personalità come l’ex Sindaco (2006-2016) Salvatore Jacobellis che anche dopo il termine del suo mandato – nel 2023- e stato nel mirino dei malavitosi. Ma, anzi, abbiamo un Sindaco accusato di “inchinarsi” alla famiglia del posto. Sfasciare i partiti veri è stato facile, per molti conveniente dal punto di vista della carriera personale, ricostruirli sarà cosa molto più difficile. Anche se è sempre più una emergenza democratica riaverli nella veste originaria. Una democrazia basata solo sul rito del voto ed organizzata intorno alla figura del singolo candidato , senza visioni e progetti che abbiano al centro la Carta e la legalità, sarà sempre più debole e condannata a perire. Ed in queste condizioni i poteri forti, tra cui quelli malavitosi, sanno che avranno sempre la meglio. Ma non sembra ci sia abbastanza coscienza di ciò. E non è certo confortante rilevarlo. A seguire la nota di BCC sulla iniziativa potentina che ha gettato meritoriamente il sasso nello stagno partitico, con l’augurio che serva a smuovere quelle acque.

COMUNICATO STAMPA: “Chiorazzo: la politica affianchi i magistrati contro le mafie”. “Desidero esprimere la mia gratitudine al Procuratore Distrettuale Antimafia di Potenza, Dr. Francesco Curcio, alle sostitute procuratrici e ai sostituti procuratori ed a tutti gli operatori di giustizia che insieme alle forze dell’ordine sono costantemente impegnati a difendere la legalità e a preservare il nostro territorio dalle organizzazioni mafiose”. È quanto ha dichiarato il Vice Presidente del Consiglio Regionale, Angelo Chiorazzo, durante l’incontro con Paolo Borrometi, giornalista e scrittore attivo sul fronte dell’antimafia e condirettore dell’Agi, che ha visto la partecipazione di esponenti di Basilicata Casa Comune e del mondo politico lucano.

“Il lavoro di magistrati e forze dell’ordine istituzionali – ha sottolineato Chiorazzo – è prezioso, ma non può essere lasciato solo sulle loro spalle il compito di contrastare la criminalità. I rappresentanti hanno il dovere di sostenere il lavoro della magistratura elevando il profilo etico e morale nella gestione della cosa pubblica senza lasciare, come accaduto a Scanzano Jonico, primo comune in Basilicata sciolto per infiltrazioni mafiose, alcuna ombra intorno a fatti e episodi legati alla criminalità per i quali, come emerge dalla recente inchiesta Mare Nostro, meglio farebbe il Sindaco a fare un passo indietro: la sola ipotesi che un sindaco alla guida di una processione faccia “inchini” a esponenti della criminalità rappresenta un’onta e un danno per una comunità, ed è quanto si legge nelle carte dell’inchiesta.

Parallelamente, è necessario rafforzare gli strumenti per la promozione e diffusione della cultura della legalità rilanciando, ad esempio, l’attività dell’Osservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata di stampo mafioso, purtroppo interrottasi da tempo e recuperare lo spirito della consulta regionale per la difesa della Basilicata dai tentativi di penetrazione mafiosa istituita dall’allora Presidente della giunta regionale Tonio Boccia.

“Ringrazio Paolo Borrometi per aver accolto il nostro invito – ha concluso Chiorazzo, e soprattutto per il suo impegno nell’affermazione dei valori di giustizia e legalità. Parlare di sviluppo e sicurezza dei territori e delle comunità con chi da anni conduce, attraverso importanti inchieste giornalistiche, una dura battaglia contro le mafie, è un’occasione di arricchimento ed è anche l’opportunità per accendere i riflettori sui rischi per lo sviluppo economico e sociale legati alla presenza delle organizzazioni criminali, un fenomeno purtroppo non più estraneo anche alla Basilicata”.

“Per chi come me è cresciuto con il culto delle istituzioni – ha dichiarato nel suo intervento Paolo Borrometi – è un onore essere nel Consiglio regionale della Basilicata tenendo al mio fianco Angelo Chiorazzo e gli amici di Basilicata Casa Comune, di cui apprezzo il tentativo di caratterizzarsi sulla scena politica lucana. Oggi, ha aggiunto Borrometi, dobbiamo chiederci che cosa è la legalità e ritornare all’etica della legalità investendo nella cultura, nello sport, nell’ istruzione e nell’ educazione. Anche i partiti politici, che in questi anni hanno abbassato tantissimo l’asticella della propria classe dirigente, devono ritornare a svolgere una funzione etica, non si può delegare tutto alla magistratura. Allo stesso modo – ha sottolineato Borrometi – dobbiamo chiederci cosa è la mafia, anche qui in Basilicata che da terra di nessuno è diventata terra di tutti. Oggi le mafie investono tante risorse e sanno perfettamente dove c’è ricchezza nel territorio lucano. In queste ore non ho trovato molte parole sul Sindaco di Scanzano Jonico, interessato da importanti accuse rispetto ad atteggiamenti che, se provati, sono di per sé gravi. Non possiamo accettare che questi comportamenti facciano parte della nostra cultura e che chi ha atteggiamenti di connivenza con le organizzazioni criminali faccia parte delle istituzioni di questo Paese.”