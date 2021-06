“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 21 giugno,

—sono stati processati 684 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 13 (e tra questi 12 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 81 guarigioni, di cui 79 relative a residenti in Basilicata.”

–inoltre “sono state effettuate 4.373 vaccinazioni. A ieri sono 275.894 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (49,9 per cento) e 150.191 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (27,1 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 426.085 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).”

L’incidenza dei positivi sui tamponi di giornata è all’1,90%, di poco inferiore al 2,09% del giorno precedente e più basso del dato medio della settimana appena conclusa che è stato del 2,82%.

I nuovi casi riguardano: Sasso di castaldo (4), Pisticci (3), e poi altri Comuni con un solo caso, tra cui Matera. Nessuno a Potenza.

Per quanto riguarda i ricoveri totali, dopo un calo che continuava da oltre un mese, c’è un dato in controtendenza: da 29 crescono a 31, sempre con zero ricoveri in terapia intensiva e nessun decesso.

Tenuto conto dei 79 guariti odierni, i positivi attuali in Basilicata (avendo contabilizzato i dati forniti dalla regione nei giorni scorsi) è di 1.629, nel mentre le schede sotto riportate continuano a fornirne uno incongruo, ovvero 886, come abbiamo dimostrato nell’articolo di ieri: https://giornalemio.it/cronaca/basilicata-calano-ancora-i-ricoveri-nessun-decesso/ ).

886 è un numero incongruo anche rispetto al dato fornito ieri dalle stesse tabelle: 1.212 in quanto, aggiungendo a quest’ultimo i 12 nuovi casi e sottraendo i deceduti (nessuno), nonchè i guariti (79), il risultato (non particolarmente complesso da determinare) sarebbe: 1.145. Incongruo anche quell’1,7% dei positivi sui tamponi, perchè calcolato tra valori non omogenei (tutti i tamponi con i soli positivi residenti)….ma anche questa è roba vecchia che riappare ciclicamente.

Della serie dare i numeri….ha più senso se trattati in tal modo?