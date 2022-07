Basilicata: lieve calo di ricoveri e incidenza positivi/tamponi, 2 decessi.

Una riduzione dei ricoveri, dopo che per due giorni erano saliti fino a 109, ed anche dell’incidenza del rapporto postivi/tamponi sono le principali notizie del report odierno (Bollettino task force coronavirus Basilicata del 22-7-2022), sebbene si segnali il decesso di un residente in Calabria e un uomo di Ferrandina (classe 1941).

Dunque, i ricoveri ospedalieri scendono da 109 a 102 : 43 al San Carlo e 59 al Madonna delle Grazie, dei quali uno in terapia intensiva nel nosocomio materano.

I nuovi positivi di giornata riscontrati sono 706 (674 i residenti) su 2.517 tamponi processati nella giornata di ieri con una incidenza del 28,05%, in discesa rispetto al 30,70% del giorno precedente ed anche al dato della settimana scorsa che è stato del 33,15%.

Dei 674 nuovi positivi residenti (421 nel potentino e 253 nel materano) ne sono stati riscontrati: 84 a Potenza, 81 a Matera, 29 a Pisticci, 24 a Policoro, 22 ad Avigliano, 21 a Rionero in Vulture, poi in altre comunità con numeri inferiori.

Oggi, tenuto conto dei 667 guariti di giornata, nonché di altri 280 guariti in periodi precedenti sino ad ora non considerati, nonchè del decesso della persona residente, il totale dei positivi in regione scende da 15.739 a 15.465.